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Жительница Белгородской области пострадала при атаке украинского дрона
Женщина получила ранения при атаке БПЛА ВСУ на хутор Шаховка
В Волоконовском районе Белгородской области женщина получила ранения головы и ноги из-за сброшенного с дрона взрывного устройства.
Информация о происшествии поступила от губернатора региона Вячеслава Гладкова, передает РИА «Новости». По его данным, в хуторе Шаховка на частный дом с беспилотника украинских вооруженных сил было сброшено взрывное устройство.
В результате атаки пострадала мирная жительница, которая самостоятельно обратилась за помощью в Волоконовскую центральную районную больницу с ранениями головы и ноги. Позднее ее перевели в Валуйскую центральную районную больницу, где медики оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Сейчас женщина продолжает лечение амбулаторно, ее жизни ничего не угрожает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ, атаковавшие Шую в Ивановской области, были запущены из Сумской области Украины и преодолели маршрут длиной около 850 километров.
Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву. В связи с этим Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.
На этом фоне правительство Нидерландов заявило, что планирует выделить 500 млн евро на проект разработки беспилотников для Украины.