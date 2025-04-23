Жительница Белгородской области пострадала при атаке украинского дрона

Женщина получила ранения при атаке БПЛА ВСУ на хутор Шаховка

Tекст: Денис Тельманов

Информация о происшествии поступила от губернатора региона Вячеслава Гладкова, передает РИА «Новости». По его данным, в хуторе Шаховка на частный дом с беспилотника украинских вооруженных сил было сброшено взрывное устройство.



В результате атаки пострадала мирная жительница, которая самостоятельно обратилась за помощью в Волоконовскую центральную районную больницу с ранениями головы и ноги. Позднее ее перевели в Валуйскую центральную районную больницу, где медики оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас женщина продолжает лечение амбулаторно, ее жизни ничего не угрожает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ, атаковавшие Шую в Ивановской области, были запущены из Сумской области Украины и преодолели маршрут длиной около 850 километров.

Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву. В связи с этим Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

На этом фоне правительство Нидерландов заявило, что планирует выделить 500 млн евро на проект разработки беспилотников для Украины.