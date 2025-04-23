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    Европа бьется в попытках найти замену Америке
    Французский адмирал: Россия научилась противостоять западному оружию
    Москва повторила температурный рекорд 30-летней давности
    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе
    Минобороны объяснило ЧП во Владимирской области
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией
    Генерал Попов обратился к суду с последним словом
    ИИ помог россиянке выиграть 36 млн рублей в лотерею
    Опубликован портрет Трампа, подаренный ему Путиным
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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    23 апреля 2025, 06:08 • Новости дня

    Жительница Белгородской области пострадала при атаке украинского дрона

    Женщина получила ранения при атаке БПЛА ВСУ на хутор Шаховка

    Tекст: Денис Тельманов

    В Волоконовском районе Белгородской области женщина получила ранения головы и ноги из-за сброшенного с дрона взрывного устройства.

    Информация о происшествии поступила от губернатора региона Вячеслава Гладкова, передает РИА «Новости». По его данным, в хуторе Шаховка на частный дом с беспилотника украинских вооруженных сил было сброшено взрывное устройство.

    В результате атаки пострадала мирная жительница, которая самостоятельно обратилась за помощью в Волоконовскую центральную районную больницу с ранениями головы и ноги. Позднее ее перевели в Валуйскую центральную районную больницу, где медики оказали всю необходимую медицинскую помощь.

    Сейчас женщина продолжает лечение амбулаторно, ее жизни ничего не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ, атаковавшие Шую в Ивановской области, были запущены из Сумской области Украины и преодолели маршрут длиной около 850 километров.

    Российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, летевших на Москву. В связи с этим Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    На этом фоне правительство Нидерландов заявило, что планирует выделить 500 млн евро на проект разработки беспилотников для Украины.

    22 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

    «Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

    Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.

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    22 апреля 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе

    Эксперт Федутинов: По Одессе могли быть нанесены удары «Геранями» в новой модификации

    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой говорят в Сети, может свидетельствовать об изменениях в винтомоторной группе аппарата. Они, вероятно, были направлены на повышение скорости и продолжительности полета дрона, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. Так он прокомментировал сообщения о применении новой модификации «Герани» при ударе по Одессе.

    «Основной вклад в акустический след летательных аппаратов вносят двигатель и движитель», – отметил Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации. По его мнению, в случае с атакой на объекты в Одессе речь идет о применении БЛА с двигателем не реактивным, а поршневым.

    «Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой уже говорят в Сети, может свидетельствовать о том, что разработчики внесли какие-то изменения в винтомоторную группу. На частоту колебаний, производимых ею, влияют различные факторы, включая число цилиндров двигателя, тактность, количество оборотов, количество и форма лопастей воздушного винта», – детализировал собеседник.

    Федутинов допускает, что изменения были направлены на повышение тактико-технических характеристик дрона, а именно – скорости и продолжительности полета. По его мнению, применение беспилотника такой модификации именно в районе Одессы неслучайно.

    «Цели в этом городе и его окрестностях входят в число приоритетных, потому что, во-первых, это транспортный хаб, через который осуществляется логистика ВСУ. Во-вторых, в Одессе имеются производственные мощности, относящиеся к оборонной промышленности», – сказал эксперт.

    Напомним, в ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Предположительно, работали новые модификации «Гераней». К такому выводу пришли аналитики, которые обратили внимание на звук, который издают дроны. По оценке ряда зарубежных экспертов, БЛА в финальной фазе полета развивали на 20-25% большую скорость, чем стандартные модели.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», еще одной особенностью этой атаки стало то, что «Герани» действовали в полном соответствии с принципами роя – «с разведкой, разведением внимания и перераспределением целей в полете и точечным заходом на них». «А это значит, что скоординированные массированные атаки по тылам становятся не исключением, а новой нормой, против которой ВСУ пока не имеют устойчивых средств противодействия», – считают они.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО Вандье признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные за три года конфликта научились эффективно противостоять современному западному вооружению, заявил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

    Вандье в подкасте журнала L'Express отметил, что российские войска хорошо изучили западное вооружение, поставляемое Киеву, и сумели научиться ему противостоять, передает ТАСС.

    Адмирал подчеркнул: «Если вы не адаптируетесь, то точно проиграете». Он также отметил, что с 2022 года конфликт на Украине проходил через несколько фаз, когда стороны делали ставку сначала на танки и противотанковые ракеты, затем на дроны, позже на зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронную войну, а сейчас – на артиллерию и пехоту.

    По его словам, альянс сталкивается с необходимостью быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, иначе он может потерять техническое и тактическое превосходство и столкнуться с трудностями в следующем конфликте.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о достижениях России за время СВО.

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    22 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины.

    Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России, передает RT со ссылкой на издание «Страна». По его словам, этот вопрос находится вне конституционного поля страны и не может даже обсуждаться. «Не о чем говорить – это вне нашей Конституции... Этого не будет», – заявил Зеленский.

    Он также выразил готовность к переговорам с Москвой, но только после того, как будет прекращен огонь.

    Это заявление было сделано Зеленским в преддверии встречи по Украине в Лондоне. В переговорах, которые состоятся в среду, примут участие представители киевского режима, а также США, Франции и Британии. По словам Зеленского, Киев «готов двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира».

    Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО. Издание Washington Post сообщало, что американская сторона на лондонской встрече планирует вынести на обсуждение признание Крыма территорией России и заморозку линии фронта.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    22 апреля 2025, 23:16 • Новости дня
    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа

    Исполнительный продюсер CBS ушел после критики и иска от Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный американский телепродюсер Билл Оуэнс заявил об уходе из проекта 60 Minutes после выхода 14 апреля интервью Владимира Зеленского и последовавших за этим громких обвинений президента США Дональда Трампа.

    Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes на телеканале CBS покинул проект на фоне критики со стороны Дональда Трампа, сообщает издание Hill. По информации издания, Билл Оуэнс написал коллективу письмо, в котором объяснил свое решение невозможностью объективно руководить программой после многомиллионного иска президента США и роста угроз в свой адрес.

    В письме Оуэнс отметил, что за последние месяцы ему стало ясно – ему больше не дадут возможности принимать независимые решения относительно выпуска шоу. Он подчеркнул, что давление усилилось после выхода в эфир интервью с Владимиром Зеленским, вызвавшего резкую реакцию Дональда Трампа.

    Напомним, ранее Трамп подверг программу 60 Minutes критике и потребовал лишить канал лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS возмутило Дональда Трампа настолько, что он призвал полностью закрыть телеканал. Зеленский в беседе с CBS заявил об отсутствии поставок зенитных ракетных комплексов Patriot от США, обвинив западных лидеров а «отсутствие политической воли».

    Дональд Трамп после интервью Зеленского потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии, пригрозив журналистам судебными исками, а также заявил о своем недовольстве работой Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

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    22 апреля 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Рожин: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Tекст: Анастасия Куликова

    С освобождением Свято-Николаевского монастыря в Курской области ВС России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Так что проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВС России освободили монастырь в Курской области.

    «ВСУ всеми силами цеплялись за Горнальский монастырь. Дело в том, что обитель расположена на господствующей высоте. Противник, разместив на территории комплекса артиллерию и оборудовав там пусковые установки БПЛА, замедлял и осложнял продвижение российских войск», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    В такой ситуации первоочередной задачей стало освобождение монастыря – ВС России перешли к штурму. Собеседник с сожалением отметил, что обитель получила различные повреждения, но выразил уверенность: «все восстановят». «Было крайне важно выбить ВСУ с этой высоты», – акцентировал Рожин.

    По его словам, теперь российские военные получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Следовательно, проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация. «Тем не менее, украинская группировка попытается максимально долго удерживаться в населенном пункте. Ведь это последняя территория в Курской области, находящаяся под их контролем», – считает спикер.

    «Стоит ожидать еще большей активизации работы украинских дронов, усилий по перерезанию снабжения наших войск», – допускает аналитик. «Как только российские бойцы зачистят Горналь, будет можно говорить о полном освобождении региона», – заметил эксперт.

     «Освобождение обители – это шаг, новая ступенька к дальнейшим операциям ВС России. Контроль высот позволит расширить наступление на Сумскую область для создания буферной зоны», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России. «Сопротивление ВСУ сломлено», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект: на территории были размещены артиллерийские установки и оборудованы пусковые установки БПЛА, а в исторических зданиях дислоцировался личный состав украинской армии.

    19 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным докладывал, что освобождено 99,5% территорий Курской области – это 1260 квадратных километров. «Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной», – отмечал Герасимов.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что час окончательного освобождения региона все ближе. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что возвращение Горнальского монастыря станет ключом к выбиванию противника из Горналя и позволит российским войскам перейти на территорию Сумской области Украины.

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    22 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

    Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.

    Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

    Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.

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    22 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

    Он отметил, что эти документы создадут необходимые условия для дальнейшего развития отношений между Москвой и Маскатом по всем ключевым направлениям, передает ТАСС.

    В ходе переговоров глава российского государства подчеркнул, что между двумя странами уже существует хорошая история сотрудничества и плодотворные контакты.

    Путин также заявил: «Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией.

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    22 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства России по инициативе ФСБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Два известных стендап-комика больше не являются гражданами России, такое решение приняла ФСБ, объяснив его их действиями за рубежом.

    Артисты комедийного жанра Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены гражданства России по инициативе Федеральной службы безопасности, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии (статья 367 часть 1 УК Белоруссии). Опасаясь экстрадиции, Комиссаренко покинул Россию, выехал на Украину и публично заявлял о «незаконном уголовном преследовании».

    Что касается Дмитрия Романова, он также покинул страну. По информации ФСБ, после этого комик работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины, а также участвовал в сортировке гуманитарной помощи для украинских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минске начался заочный суд над стендап-комиком Вячеславом Комиссаренко, которого обвиняют в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, клевете и разжигании социальной вражды.

    В Белоруссии стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке скрыться от правосудия и перед передачей российским коллегам белорусские силовики вручили ему мясорубку, при этом сам Останин в России подозревается в оскорблении участника спецоперации на Украине.

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    22 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Дроны-камикадзе ВСУ сожгли магазин и десятки домов в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак дронов-камикадзе ВСУ на населенные пункты Брянской области полностью сгорели более 30 жилых домов и один магазин, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в Климовском районе сгорели 29 домов: в селе Хоромное – 25, в Брахлове – два дома и магазин, а также было повреждено здание детского сада. В Сушанах сгорели еще два дома.

    В селе Грудская в Севском районе, по информации Богомаза, полностью уничтожены два жилых дома. По словам губернатора, среди местных жителей пострадавших нет.

    На прошлой неделе в результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, в Брянской области полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа.

    Ранее в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре человека, получившие осколочные и минно-взрывные травмы.

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    22 апреля 2025, 12:52 • Новости дня
    Песков призвал Киев устранить юридические барьеры для переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией.

    По его словам, при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией, если имеется готовность к переговорам, передает ТАСС.

    Песков отметил, что для этого должна быть проявлена открытость и предприняты шаги по юридическому устранению барьеров.

    Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать с Украиной в двустороннем формате вопросы ненанесения ударов по гражданским объектам.

    На вопрос о возможных препятствиях со стороны Киева, связанных с запретом на контакты с Россией, представитель Кремля подчеркнул необходимость расчистки подобных препятствий.

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    22 апреля 2025, 15:44 • Новости дня
    СБУ предъявила заочные обвинения 14 иерархам РПЦ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения 14 митрополитам и епископам Русской православной церкви (РПЦ), состоявшим в Священном Синоде с 2022 по 2024 годы.

    В сообщении ведомства говорится, что обвинения связаны с «пособничеством в совершении умышленных действий по изменению границ или конституционного строя по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям», передает ТАСС.

    В феврале ФСБ удалось предотвратить террористический акт против митрополита Тихона в Москве, который готовился украинской военной разведкой с использованием завербованных граждан.

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    22 апреля 2025, 21:14 • Новости дня
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине развивается медленно из-за сложного характера обсуждаемых вопросов, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил газете Financail Times, что сейчас идет напряженная работа по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что переговоры с представителями США проходят сложно и требуют значительного времени.

    «Мы говорим с американцами. Работа трудная и занимает много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично», – сказал представитель Кремля.

    Ранее Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине. Аналогичное заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут продолжаться вечно.

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    23 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение главы Госдепартамента США отказаться от участия во встрече в Лондоне связано с позицией Владимира Зеленского по вопросу принадлежности Крыма.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The New York Times.

    Причиной отказа называются слова Владимира Зеленского, заявившего о неприятии варианта признания Крыма российской территорией.

    Это предложение, по данным американского издания, входило в число ключевых пунктов плана, который Вашингтон рассчитывал представить на предстоящей встрече.

    По сведениям The New York Times, участие в переговорах в Лондоне остается подтвержденным только для спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога; неизвестно, поедет ли в британскую столицу спецпосланник Стивен Уиткофф.

    Также на встрече ожидаются представители Британии, Франции и делегация киевских властей во главе с Андреем Ермаком, Павлом Палисой, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым.

    The Daily Telegraph указывает, что Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов. Среди них – немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой, отказ Киева от НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и освобожденными с 2022 года территориями, передача Запорожской АЭС под контроль США, соглашение по минеральным ресурсам и отмена американских санкций с перспективой энергетического сотрудничества России и США.

    В преддверии встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times подчеркнул, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по украинскому вопросу идут непросто и потребуют времени, отметив отсутствие ожиданий быстрых результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, при этом отметив юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий и признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества для побуждения президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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    22 апреля 2025, 15:36 • Новости дня
    Элитный украинский полк перебросили в курское приграничье

    В курском приграничье обнаружили элитный украинский полк

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское командование направило элитный 6-й полк сил спецопераций (ССО) ВСУ в приграничную зону Курской области, сообщил источник в группировке войск «Север».

    Разведка засекла присутствие 6-го полка ССО, он занимается координацией действий менее подготовленных подразделений ВСУ, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что украинские боевики пытаются противостоять наступлению ВС России, и укрепляют свои позиции вдоль госграницы.

    Ранее российские военные уничтожали несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области.

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    Главное
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию
    Песков призвал не ждать скорых результатов переговоров с США по Украине
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    В Индии 27 туристов погибли при нападении вооруженной группы
    Минпросвещения поддержало введение оценки за поведение школьников
    Дроны-камикадзе ВСУ сожгли магазин и десятки домов в Брянской области

    Китай избавляется от американских энергоресурсов

    Пекин выполняет свое обещание отказаться от закупки американских нефти, газа и угля. Статистика показывает падение продаж. США пришлось искать новых покупателей на свой СПГ, но в целом история не критична для обеих сторон. Китаю как импортеру она может даже принести выгоду. Однако чем сильнее конфронтация с США, тем больше Китай должен думать об угрозе ресурсного голодания, которое может устроить Вашингтон. Подробности

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    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского

    В России подводят итоги пасхального перемирия. Интенсивность боевых действий в этот период заметно снизилась, хотя ВСУ все равно нарушили «режим тишины» несколько тысяч раз. Политологи называют перемирие не только удачным дипломатическим ходом Москвы, но и «полезным экспериментом». О чем идет речь? Подробности

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    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия

    «Воцерковление новых поколений – тенденция, которую сегодня многие отмечают». Такими словами эксперты описывают особенности, присущие празднованию одного из важнейших православных праздников – Пасхи – в 2025 году. Есть и другие тенденции в развитии российского православия, в том числе связанные с идущей спецоперацией. Подробности

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    Кто и почему станет будущим папой римским

    После смерти папы римского Франциска в Рим уже начали съезжаться на конклав кардиналы со всего мира. По окончании траура будет назначена дата конклава – и, скорее всего, к концу мая католики получат нового папу. Уже началась подковерная борьба между кланами внутри Ватикана. Какие группировки в нем соперничают, кого выдвигают в качестве кандидатов – и кто победит, скорее всего? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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