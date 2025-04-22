  • Новость часаСтало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана
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    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    6 комментариев
    22 апреля 2025, 02:13 • Новости дня

    Власти Крыма назвали сроки подготовки пляжей к купальному сезону

    Tекст: Денис Тельманов

    В сезон отпусков на полуострове планируется открыть для отдыхающих до 340 пляжей, где завершат подготовку к приему туристов в начале лета.

    Крымские власти полностью приведут в порядок пляжи к приему туристов до начала июня, передает РИА «Новости». Глава крымского парламента Владимир Константинов пояснил, что техническую готовность обеспечат уже к первому мая, а полную – к первому июня.

    По словам Константинова, в текущем сезоне в регионе планируют открыть до 340 пляжных территорий для отдыхающих. Ведутся работы по их подготовке, чтобы курортный сезон стартовал с полностью оборудованной инфраструктурой.

    Константинов отметил, что власти уделяют особое внимание качеству и безопасности зон для купания и отдыха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские пляжи полностью очищены от мазута и незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, защитный вал на Бугазской косе, который предотвращал попадание нефтепродуктов на пляжи Анапы, начали разбирать, а в Краснодарском крае зафиксировали небольшие выбросы мазута на пляжах Джемете и возле станицы Благовещенской.

    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 10:11 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    @ Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, ответ ожидается на встрече в Лондоне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.

    По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.

    WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 12:28 • Новости дня
    Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским

    В офисе Зеленского заявили об отсутствии договоренностей по признанию Крыма российским

    Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

    Лещенко заявил в эфире канала «Рада», что украинская делегация не обсуждала с США вопрос признания Крыма российским и не давала на это согласия, сообщает ТАСС.

    По его словам, в прессе появились публикации о якобы готовности США признать полуостров российским, однако, подчеркнул Лещенко, среди переговорщиков от Киева такой позиции нет.

    «Все переговорщики, которые проводят такие встречи, говорят, что вопросы территориальной целостности Украины не обсуждаются», – отметил Лещенко.

    Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что Киев не получал от Вашингтона никаких сообщений по теме признания Крыма российским. По его словам, «США не ставят перед Украиной условия о признании Крыма российским». Также он сообщил, что источники в администрации Трампа отрицают обсуждение этого вопроса.

    Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон якобы передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, а ответ ожидается на встрече в Лондоне. Сообщалось также, что американские власти рассматривают возможность официального признания Крыма российским при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что официальное признание США Крыма частью России не решит задач, которые ставит Москва, так как нужно признание всех пяти новых российских регионов.

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    21 апреля 2025, 06:24 • Новости дня
    Стало известно о резком понижении температуры в Москве в четверг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве ожидается существенное похолодание с четверга, когда температура снизится сразу на 10 градусов, однако дневные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в четверг ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает ТАСС. По его словам, изначально прогнозировалось изменение циркуляции воздуха со среды, однако оно отложено на четверг и пройдет, по оценке метеорологов, весьма умеренно.

    «По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно. Ночные температуры будут около плюс 10 градусов, а днем значения будут в диапазоне плюс 15-20 градусов. Все-таки это очень высокие температуры для третьей декады апреля – на 4-5 градусов выше нормы. Однако резкое понижение сразу на 10 градусов, конечно же, будет ощущаться», – отметил Вильфанд.

    По его словам, с четверга ночные температуры опустятся до плюс 10 градусов, а дневные температуры будут находиться в пределах плюс 15-20 градусов. Позднее температура ночью понизится до плюс 4-9, а днем – до плюс 11-16, что соответствует климатической норме для этого времени года. Вильфанд добавил, что в выходные возможны еще более низкие значения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице 19 апреля была зафиксирована необычайно высокая температура для середины весны – плюс 24,2 градуса, что почти на градус превысило предыдущий максимум 1973 года, а днем ранее был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло результат 1921 года, однако уже на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами до 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.

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    21 апреля 2025, 04:37 • Новости дня
    В России за год осудили почти 2 тыс. нарушителей за незаконную рыбалку

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение 2024 года почти 2 тыс. человек были осуждены по статье за незаконный вылов рыбы, при этом основная часть нарушителей отделалась штрафами на сумму более 24 миллионов рублей.

    Как передает РИА «Новости», статистика Судебного департамента при Верховном суде зафиксировала в 2024 году 1953 осужденных за незаконную рыбалку. Среди них ни одной женщины, все подсудимые – мужчины. В соответствии с Уголовным кодексом, наказания предусмотрены за ловлю рыбы в запрещенных местах, в заповедниках или при использовании запрещенных средств, таких как взрывчатка, химикаты и электричество.

    Согласно официальным данным, 44 человека были приговорены к отбыванию наказания в колониях, 617 получили условные сроки, а 356 оштрафованы. Общая сумма штрафов по этим делам превысила 24 миллиона рублей. В отчете уточняется, что ни одна женщина не была привлечена к ответственности по статье 256 УК РФ.

    Всего по экологическим преступлениям в России за прошлый год осуждены 4733 человека. Из них 251 человек получил реальные сроки в колонии, около двух тысяч – условные сроки, и общая сумма штрафов составила более 127 миллионов рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, против владельца платного пруда во Владимирской области возбудили уголовное дело за убийство подростка, который рыбачил без разрешения, пользователи соцсетей напомнили главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову о действующем запрете на вылов щуки до двадцать девятого февраля, а актер Сергей Безруков вызвал подозрения в нарушении запрета на рыбалку с моторной лодки, опубликовав фото с рыбалки на Дону.

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    21 апреля 2025, 06:46 • Новости дня
    Подпорная стенка обрушилась на проезжую часть в центре Новосибирска

    Tекст: Денис Тельманов

    Утром на улице Ипподромская в Новосибирске произошло обрушение подпорной стенки, что привело к перекрытию части магистрали и остановке движения по дублеру.

    Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени на Ипподромской магистрали, где рухнула подпорная стенка, из-за чего перекрыли две из трех полос движения по направлению к улице Фрунзе. Было полностью остановлено движение по дублеру магистрали на верхнем уровне.

    В мэрии города уточнили, что в настоящее время разрабатывается постановление о введении режима повышенной готовности, чтобы оперативно провести аварийно-восстановительные работы на месте происшествия. Дорожные службы уже приступили к устранению последствий ЧП.

    «Причина обрушения будет выяснена при обследовании участка и подготовки проекта восстановления работоспособности подпорной стенки», – заявили представители департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

    В минувшие выходные в Новосибирске отмечались сильные осадки, прошли дожди и мокрый снег, что могло повлиять на состояние подпорной конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голицыно на втором этаже жилого дома внезапно рухнул балкон, в результате чего две женщины получили травмы и были госпитализированы, а в Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово, из-за чего два человека пострадали, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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    21 апреля 2025, 03:52 • Новости дня
    Аэропорт Нелькана временно закрыли из-за размокания полосы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Хабаровском крае приостановили работу аэропорта Нелькана до вечера понедельника из-за размокшей грунтовой взлетно-посадочной полосы.

    Как сообщает РИА «Новости», администрация аэропорта Нелькана объявила о временном закрытии с 08:00 до 17:00 по местному времени из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы. В пресс-службе воздушной гавани уточнили: «Аэропорт Нелькана закрыт с 08:00 (1:00 мск) до 17:00 (10:00 мск) для приема и отправления воздушных судов. Причина – размокание грунтовой ВПП».

    В связи с этим несколько рейсов по маршрутам Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Нелькан и Хабаровск – Аян – Нелькан, а также в обратном направлении, были перенесены. Представители авиакомпании «Хабаровские авиалинии» заявили, что подробная информация о новом времени вылета из Хабаровска будет предоставлена утром во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Гагарин в Саратове в 7.50 сняли ранее введённые ограничения на прием и выпуск воздушных судов, во Владикавказе и Грозном временно ввели аналогичные ограничения, а в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ограничения на прием и выпуск самолетов ранее сняли.

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    21 апреля 2025, 22:52 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ограничения

    Tекст: Денис Тельманов

    Транспорт вновь пустили через Крымский мост после временного ограничения, которое было связано с объявленной на полуострове ракетной и авиационной опасностью.

    О восстановлении движения автомобилей через Крымский мост сообщает РИА «Новости». Вечером 21 апреля в 21:56 по московскому времени движение по мосту было временно приостановлено, однако причины для введения ограничения официально не уточнялись.

    В этот же период на Крымском полуострове была объявлена опасность, связанная с возможностью ракетного или авиационного удара. Ограничение движения продлилось около сорока минут, после чего транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым, Захарова также заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Фридрих Мерц поддерживает эскалацию конфликта на Украине, в том числе путем планирования поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

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    21 апреля 2025, 05:14 • Новости дня
    В Забайкалье предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров

    Tекст: Денис Тельманов

    В текущем году в Забайкальском крае удалось не допустить перехода лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов благодаря своевременным мерам.

    Как сообщает ТАСС, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что с начала пожароопасного периода в Забайкальском крае зарегистрировано 24 угрозы для населенных пунктов и 9 угроз крестьянско-фермерским хозяйствам.

    «С начала пожароопасного периода в Забайкальском крае зарегистрировано 24 угрозы населенным пунктам и 9 угроз крестьянско-фермерским хозяйствам. Но благодаря своевременно принимаемым мерам перехода лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов не допущено. И на данный момент угроза населенным пунктам отсутствует», – подчеркнул Куренков.

    По данным МЧСс начала 2025 года, на территории региона было зафиксировано 295 очагов лесных пожаров общей площадью более 266 тыс. гектаров. Это существенно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, что связано с аномально высокими температурами воздуха и сухой, ветреной погодой на большей части Забайкалья.

    21 апреля Александр Куренков прибыл в Читу для оценки ситуации, связанной с крупными природными пожарами. В соответствии с российским законодательством, координация сил для тушения лесных пожаров возлагается на Рослесхоз при Минприроды, а подразделения МЧС подключаются при непосредственной угрозе для населенных пунктов или по просьбе губернаторов и Минприроды.

    Бэкграунд (602 знака)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальные погодные условия, включая малоснежную зиму и высокие уровни воды в водохранилищах, увеличивают риски природных катастроф, а лесной пожар начался на территории площадью один гектар в Хоринском районе Бурятии, где в тушении участвуют двенадцать человек и две единицы техники.

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    21 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дронов по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе атак с использованием беспилотников в Белгородской области один человек получил ранения, повреждены автомобили, дома и линия электропередачи.

    Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Атаки произошли в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени, уточнили в Минобороны России.

    Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

    В селе Никольское дрон повредил легковой автомобиль, а в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадали остекление и кузов. В селе Казинка после атаки повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без света, аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

    Кроме того, в селе Кукуевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, что привело к повреждению двух частных домов, гаража и автомобиля. В селе Двулучное и хуторе Барилов также зафиксированы повреждения кровли домов от ударов дронов. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести, а средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом.

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    21 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Эксперты высоко оценили результаты работы закона о местном самоуправлении

    Глава ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся своей малой родиной

    Эксперты высоко оценили результаты работы закона о местном самоуправлении
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России успешно функционирует новый закон о местном самоуправлении, создающий условия лучшего взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов. Теперь властям на местах предстоит провести работу, чтобы развитие территорий соответствовало требованиям времени и локальным задачам, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Как меняется местное самоуправление в единой системе публичной власти?»

    Система муниципального самоуправления в России имеет несколько черт, отличающих ее от других, считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. «Первая – стремление к развитию и совершенствованию, поиск оптимальных форм и моделей для граждан. Вторая – опора на наши великие многовековые традиции», – указал он.

    «Третья особенность – учет мнения населения, местных сообществ, органов самоуправления, муниципалитетов и субъектов Федерации. Также России присущи выстраивание единой системы власти, устранение барьеров, ненужных параллельных решений и опора на современные технологические решения. Новый закон даст импульс в развитии всех этих направлений», – сказал аналитик.

    Показательно, что две трети россиян уже сейчас оценивают ситуацию в своих муниципалитетах, как хорошую, привел результаты недавнего опроса Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ. «58% респондентов гордятся родными населенными пунктами, причем этот показатель высок даже в самой молодой группе 18-24 года», – указал социолог.

    «В Москве и Петербурге уровень удовлетворенности заоблачный – 77%. Чем меньше населенный пункт, тем ниже этот показатель, но даже в селах он равен 61%. Кроме того, 67% опрошенных полагают, что ситуация на их малой родине улучшится в ближайшее десятилетие», – добавил он.

    Местная власть наиболее близка к гражданам. Она является надежным посредником между обществом и государством, напомнил Геннадий Панин, первый замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Парламентарий указал на важность принятого в марте Госдумой Федерального закона № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти», создающего условия взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов.

    По его словам, закон дает муниципалитетам новые финансовые инструменты и ответственность, уточняет критерии для определения городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, закрепляет роль публичной власти, регламентирует градостроительную деятельность, обеспечивает прозрачность правоприменительной практики.

    Гибкость закона и учет различных предложений регионов и муниципальных органов были достигнуты благодаря работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), добавил Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России.

    В документе прописано, что при смене территориальной структуры можно объединять не только муниципалитеты и районы, но также поселения и проводить новые границы. Теперь, по его словам, муниципалитетам предстоит провести работу на местах, чтобы развитие МСУ соответствовало требованиям времени и локальным задачам.

    Благодаря обновленному закону укрепится финансовая база муниципалитетов, согласился Александр Разов, глава Собинского м. о. Владимирской области. «Только переход с районного уровня на окружной позволил дополнительно получить 120 млн рублей», – детализировал он.

    «Очевидно, есть регионы, для которых одноуровневая система будет ключом к ускоренному развитию. В частности, это касается ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Доверие возрастет там, где оно уже высоко, и повысится там, где оно еще недостаточно. Это важно, поскольку отношение к власти на местном уровне определяет эмоционально-психологическое восприятие государства», – указал политолог Александр Рудаков.

    Росту уровня жизни в муниципалитетах способствует и обратная связь с властью – в 2024 году количество сообщений жителей в соцсетях и на «Платформе обратной связи» выросло на 53% и составило 13,2 млн, сообщил Кирилл Истомин, первый замгендиректора АНО «Диалог регионы». «Граждане начали апеллировать напрямую со своими проблемами к муниципалитетам и органам власти. С одной стороны, это хорошо, а с другой – большой вызов. Люди хотят быстрых решений, 30 дней их уже не устраивает», – добавил он.

    Важность развития муниципалитетов подтверждается еще и тем, что на местных выборах сохраняется наиболее высокий уровень демократии и политической конкуренции, отметила Анна Федорова, политконсультант, эксперт ЭИСИ. «Кроме того, в муниципальной власти больше женщин, чем мужчин. Это создает резерв умных и профессиональных управленцев, что должно быть учтено при формировании выборных процессов», – считает она.

    Ранее эксперты объясняли, что обновленный закон обеспечит баланс полномочий между субъектами и муниципалитетами, а сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко рассказала газете ВЗГЛЯД о работе муниципальных органов власти в Новороссии.

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    21 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Главы муниципалитетов рассказали о способах улучшения инфраструктуры на местах
    Главы муниципалитетов рассказали о способах улучшения инфраструктуры на местах
    @ Илья Тимин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Небольшие населенные пункты России располагают скромными бюджетами, однако активное привлечение госфинансирования и грантов позволяет качественно улучшать социальную инфраструктуру и быт граждан на местах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали участники форума «Малая Родина – сильная Россия», представляющие Карелию и Запорожскую область.

    «Поскольку в нашем поселении живут всего лишь 940 человек, мы обладаем относительно скромным бюджетом. Например, на 2025 год заложено 6 млн рублей. Однако все имеющиеся средства мы стараемся тратить максимально эффективно, и более того – нам удается активно привлекать госфинансирование для реализации различных проектов», – сказала Надежда Рубец, глава Коткозерского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелия.

    «Так, за семь лет моего пребывания на посту удалось реализовать 30 проектов, на организацию которых было привлечено около 35 млн рублей. На эти деньги были построены современные детские площадки, отремонтировано футбольное поле, а также установлены силовые тренажеры», – рассказывает она. – «Кроме того, благодаря поддержке министерства национальной и региональной политики Республики Карелия был получен грант на ремонт помещения для работы артели швеи и вязальщиц деревни Коткозеро. В целом, привлекать финансирование на те или иные инициативы достаточно легко. Этот процесс у нас хорошо отработан».

    «Большим успехом стал ремонт трех участков региональных автодорог, которые проходят по нашим населенным пунктам Верхнеолонецкий, Коткозеро и Кескозеро. На данную инициативу было выделено 400 млн рублей. Работаем и над общественно значимыми инициативами, например, над поддержкой семей бойцов СВО», – говорит глава поселения.

    «В частности, для этих целей было создано содружество "За Победу". На благо этого проекта работают все наши ТОС. Конечно, имеются и нерешенные проблемы, например, нам только предстоит отремонтировать системы водопровода и водоотведения. Но мы уверены, что и в этих начинаниях нас ждет успех», – отметила Рубец.

    Свои особенности у работы муниципалитетов в новых регионах России. Несмотря на прифронтовую специфику, органы местного самоуправления (МСУ) ведут свою деятельность стабильно и качественно, считает Наталья Романиченко, глава администрации Васильевского муниципального округа Запорожской области.

    Собеседница отметила, что региональные власти всех уровней продолжают интеграцию Запорожской области в правовое поле России. Этому способствует и обмен опытом с коллегами из других регионов страны, в том числе в рамках «Школы мэров» и форума «Малая Родина – сила России», который проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

    «Здесь собрались представители муниципальной власти из всех 89 регионов России. Таким образом у нас, запорожцев, появилась возможность пообщаться с людьми из разных субъектов, обменяться с ними имеющимся опытом и получить ценные советы о практиках МСУ в России. Для нас это особенно важно», – добавляет она.

    «Конечно, пока мы ощущаем некоторую скованность действий из-за прифронтового положения. Многие проекты приходится откладывать в стол только потому, что над нашей территорией все еще пролетают украинские БПЛА и существует угроза ракетных ударов. Но даже в таких условиях регион и наш округ активно развиваются», – рассуждает она.

    По ее словам, сейчас руководство района уделяет особое внимание благоустройству придомовых территорий, ремонту социальной инфраструктуры и работе с молодежью. «Уверена, что по мере дальнейшего продвижения российских войск жизнь нашего региона станет еще более насыщенной и красочной. Мы сами выстраиваем собственное будущее и рады, что этот путь проходим вместе с РФ», – заключила Романиченко.

    Напомним, в Москве проходит второй форум «Малая Родина – сильная Россия». Это ежегодное мероприятие проводится по поручению Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований. Событие организовано на площадке Национального центра «Россия» и завершится 23 апреля.

    Участие в форуме принимают около четырех тыс. человек из всех 89 регионов страны. Среди них представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты. Все они получат возможность обменяться опытом и выработать пути решения самых разных проблемных вопросов в деятельности МСУ.

    В рамках форума пройдет обширная деловая программа. Она состоит из более 20 панельных сессий, дискуссий и экспертных диалогов. Кроме того, в рамках мероприятия состоятся вторая всероссийская муниципальная премия «Служение» и фестиваль культур «Сердце Родины». Помимо этого, пройдет и муниципальный инвестиционный форум, который познакомит участников с инновационными проектами и стартапами.

    Позже во время церемонии в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил участников, отличившихся вкладом в развитие муниципалитетов, отдельно выделив номинацию за героизм. Так, Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине», которой стал руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов, передает ТАСС.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    22 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    Счетная палата предложила запретить иностранцам работать в Почте России

    Tекст: Денис Тельманов

    В отчете ведомства по итогам аудита эффективности Почты России предложено до сентября 2025 года ввести запрет на работу иностранцев из недружественных государств.

    Счетная палата России предложила правительству до сентября 2025 года рассмотреть возможность запрета на трудоустройство граждан из недружественных стран в стратегических акционерных обществах, в том числе в «Почте России», сообщает РИА «Новости». Эта рекомендация содержится в отчете по итогам анализа использования государственных средств Почтой России за последние пять лет.

    Кроме того, ведомство направило обращение в Генеральную прокуратуру и ФНС для принятия мер по выявленным нарушениям, связанным с трудоустройством иностранцев из недружественных государств.

    В отчете отмечается, что с сентября 2021 года руководитель дирекции бухгалтерского учета, а также с июля 2022 по сентябрь 2023 года главный бухгалтер АО ПР имела второе гражданство США. После сентября 2023 года это лицо продолжает исполнять обязанности главного бухгалтера, хотя официально должность не занимает. США входит в список стран, признанных недружественными по отношению к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн вышел из совета директоров «Почты России», его место занял депутат Госдумы Сергей Гаврилов, ранее компания провела мастер-классы для сотрудников по взаимодействию с незрячими и обращению с собаками-поводырями, а Валентина Матвиенко выразила недовольство задержкой в разработке стратегии развития «Почты России» и подчеркнула необходимость принятия мер со стороны Минцифры.

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    22 апреля 2025, 01:24 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил считать ВПР итоговой контрольной работой

    Рособрнадзор направил предложение по признанию ВПР итоговой контрольной

    Tекст: Денис Тельманов

    Инициатива по объединению Всероссийских проверочных работ с итоговыми контрольными направлена для соблюдения норм по числу контрольных в школах.

    Рособрнадзор предложил Минпросвещения признать Всероссийские проверочные работы (ВПР) итоговыми контрольными работами, передает ТАСС. В ведомстве считают, что это позволит соблюдать требование по максимальному количеству контрольных работ, которые не должны занимать более 10% учебного времени по каждому предмету, и устранить лишнюю нагрузку на школьников.

    В сообщении подчеркивается, что введение ВПР в качестве итоговых контрольных будет логическим шагом к формированию единого образовательного пространства: единые стандарты, программы, планирование, учебники и итоговые работы. В ведомстве отметили, что ВПР направлены на комплексную оценку качества образования как на федеральном, так и на региональном и школьном уровнях, а задания ориентированы на проверку базового уровня подготовки учеников.

    В Рособрнадзоре также отметили, что продолжительность ВПР по ряду предметов в этом году сокращена, а список дисциплин расширен за счет литературы, литературного чтения, иностранных языков и информатики. ВПР ежегодно сдают более 7,5 млн учащихся, а вся информация о датах и участниках была доведена до начала 2024/2025 учебного года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских образовательных учреждениях планируют внедрить унифицированное расписание уроков и установить нормы для контрольных и проверочных работ, Минпросвещения установило количество часов для домашних заданий для учеников первых-четвертых классов с 1 сентября 2025 года, а глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что со следующего учебного года в школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам.

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