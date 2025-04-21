Фотография Андерсена и локон его волос выставлены на аукцион

Tекст: Денис Тельманов

Торги по уникальным лотам, связанным с Гансом Христианом Андерсеном, стартовали 21 апреля в нью-йоркском филиале британского аукционного дома Bonhams, передает РИА «Новости». Главным экспонатом стала фотография писателя размером 85 на 60 миллиметров, помещенная в рамку всесте с локоном волос длиной около 85 миллиметров, якобы принадлежавших писателю.

На изображении, опубликованном на сайте лота, Андерсен запечатлен в профиль. Стартовая цена редкости составляет от 300 до 500 долларов. Аукцион продлится до 29 апреля.

В этот же раз на торги выставлены и другие предметы, принадлежавшие писателю: первые издания его книг с автографами, письма, а также мебель для кукольного домика, изготовленная самим Андерсеном для крестниц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аукционный дом выставил на торги Mercedes 450 SLC, подаренный Леониду Брежневу в 1973 году, за 28 млн рублей, а также аукционный дом Summers Place Auctions в Британии выставил на аукцион Пустячный мост под Лондоном, описанный в историях про Винни-Пуха, и сандалии Birkenstock, которые носил основатель Apple Стив Джобс, продали на торгах аукционного дома Julien's Auctions более чем за 200 тыс. долларов.