Умерла последняя представительница рода Строгановых баронесса Элен

  • Новость часаВ Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО
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    Как Россия пробьет американский «Золотой купол»
    Названа вероятная причина смерти папы римского Франциска
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
    Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским
    В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    Германия обеспокоилась потерей шансов на место в СБ ООН из-за Бербок
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия хочет мира

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».

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    21 апреля 2025, 15:14 • Новости дня

    Умерла последняя представительница рода Строгановых баронесса Элен

    Последняя из рода Строгановых баронесса Элен де Людингаузен умерла на 83 году жизни

    Tекст: Ирма Каплан

    Скончалась Елена Строганова, последняя представительница известной династии российских промышленников и землевладельцев, ей было 82 года.

    Последняя представительница рода Строгановых Элен де Людингаузен-Строганова (Елена  Андреевна Строганова) умерла в возрасте 82 лет, сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова в своем Telegram-канале.

    «Умерла Элен де Людингаузен-Строганова (Строганова Елена Андреевна) – последний представитель знаменитого рода баронов и графов Строгановых. Баронесса основала Международный фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России», – сказано в посте.

    Платонова написала, что Строганова неоднократно посещала строгановские места Пермского края: Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор, но удивительнее всего тот факт, что Элен Строганова побывала в России на Пасху.

    «И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью», – резюмировала министр культуры Пермского края.

    По сообщению пресс-службы Пермского землячества, последняя представительница рода  Строгановых умерла 20 апреля. Она была почетным членом Пермского землячества, передает ТАСС.

    20 апреля 2025, 17:43 • Новости дня
    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    @ TATYANA MAKEYEVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки создать европейскую коалицию для отправки войск на Украину свидетельствуют о стремлении к превосходству, с Россией на таком языке говорить нельзя, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина, заявил, что с Российской Федерацией нельзя разговаривать на языке превосходства. По словам министра, инициатива Евросоюза по созданию коалиции для отправки войск на Украину свидетельствует о стремлении некоторых стран к доминированию, чего Россия не приемлет, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что если коалиция будет руководствоваться здравомыслием, то ее лидеры должны быстро понять всю опасность подобного подхода. В противном случае, по его мнению, они рискуют стать на путь войны, что станет их личным выбором. Лавров отметил, что подобные воинственные заявления все чаще звучат со стороны лидеров Франции и Германии, а также заявлений Кира Стармера.

    Он выразил сомнение, что агрессивная риторика президента Франции Эммануэля Макрона и политика Фридриха Мерца отражает мнение большинства французов и немцев. Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу по любым вопросам, но рассчитывает на элементарное уважение со стороны партнеров.

    По оценке министра, европейские лидеры прибегают к эпатажной враждебности, чтобы удержаться у власти, поскольку понимают: если реализовывать свои предвыборные обещания, сделать успешную политическую карьеру не удастся.

    Лавров вновь напомнил, что Россия готова к обсуждению любых проблем, но ожидает вежливого отношения к себе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта и, напротив, отмечает ориентацию на продолжение войны.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на возможные трагичные последствия для Европы в случае развертывания войск «коалиции желающих» на Украине.

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвала его безумным и отметила отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.


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    20 апреля 2025, 15:51 • Новости дня
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экс-командующий объединенными силами НАТО Уэсли Кларк заявил, что окончание специальной военной операции произойдет после взятия города Одесса.

    «Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу», – сказал Кларк в эфире украинского ТВ, передает Ura.ru.

    Он подчеркнул, что именно этот город, по его мнению, является ключевой стратегической целью Москвы на данном этапе конфликта на Украине.

    Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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    20 апреля 2025, 18:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    20 апреля 2025, 15:24 • Новости дня
    Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

    Симоньян рассказала о реакции Кеосаяна на присвоение ему звания заслуженного артиста

    Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян реагирует на внешние действия, сжимает пальцы, отвечает на слова глазами, моргает.

    Симоньян в программе «Судьба человека» рассказала о вручении режиссеру Тиграну Кеосаяну звания заслуженного артиста России. По словам Симоньян, президент России Владимир Путин вручил награду для режиссера с «очень теплыми словами», передает РИА «Новости».

    Она отметила, что президент «поразительно эмпатичный и чувствующий, сочувствующий человек». По ее словам, она сразу же поехала к мужу в больницу. «Показала, рассказала, что президент сказал. И я думаю, он слышит, я думаю, это его поддерживает, я уверена в этом», – рассказала Симоньян.

    По ее словам, Кеосаян начал реагировать на внешние действия: сжимает пальцы, моргает в ответ на слова и делает попытки пошевелить руками и реагирует глазами.

    Симоньян рассказала, что до 30 января ее муж не проявлял никаких признаков реакции на происходящее, но затем начал постепенно двигать рукой и глазами. Она выразила благодарность всем, кто молится за здоровье Кеосаяна, и подчеркнула, что только после этого он начал открывать глаза.

    «Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», – поделилась Симоньян.

    Она призналась, что провела месяц в больнице вместе с мужем, практически не покидая палаты и практически не принимая пищу. Она отметила, что все это время молилась, прося облегчения не только для Кеосаяна, но и для их семьи. Симоньян подчеркнула, что, по ее мнению, судьба находится в руках Господа, поскольку точных медицинских прогнозов врачи не дают.

    Медики, по словам Симоньян, не берутся предсказывать, когда или вернется ли вообще Кеосаян к полноценной жизни. По ее словам, «это все уже находится за пределами медицины».

    Ранее президент России Владимир Путин в январе присвоил режиссеру Тиграну Кеосаяну почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    До этого Маргарита Симоньян рассказывала, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и был в коме.

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    21 апреля 2025, 01:00 • Новости дня
    Германия обеспокоилась потерей шансов на место в Совбезе ООН из-за Бербок
    Германия обеспокоилась потерей шансов на место в Совбезе ООН из-за Бербок
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Возможное назначение главы МИД Германии Анналены Бербок председателем Генассамблеи ООН вызвало опасения о потере страной поддержки для избрания в Совет Безопасности.

    Как отмечает издание Spiegel, Германия рискует лишиться места в Совете Безопасности ООН из-за планов назначить министра иностранных дел Анналену Бербок председателем Генеральной Ассамблеи. По данным журнала, МИД Германии давно работает над тем, чтобы обеспечить стране участие в Совбезе на период с 2027 по 2028 годы, однако выдвижение Бербок на высокий пост может сорвать эти намерения.

    Издание подчеркивает, что уходящий министр уже вызывает тревогу среди дипломатов: «Вряд ли кто-то надеется, что переезд Бербок в Нью-Йорк будет способствовать реализации амбиций Германии в ООН», – говорится в статье. Особо отмечается, что ее антироссийская и произраильская риторика может оттолкнуть страны Глобального Юга, чьи голоса играют ключевую роль в выборах в Совбез.

    В марте власти Германии официально подтвердили намерение выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН, хотя ранее рассматривалась кандидатура бывшего генсека ОБСЕ Хельги Шмид. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив: «Было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова во время брифинга передала привет Анналене Бербок, напомнив о ее высказывании о деде-нацисте, а также раскритиковала планы Германии запретить русским и белорусам участвовать в памятных мероприятиях к 80-летию Победы, назвав такие действия похожими на нацистские практики; кроме того, Анналена Бербок заявила, что европейцы сочувствуют американским потребителям из-за роста цен после введения новых пошлин Дональдом Трампом.

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    21 апреля 2025, 11:03 • Новости дня
    Умер папа римский Франциск
    Умер папа римский Франциск
    @ Zuma/ТАСС

    В Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет, после десятилетий служения Католической церкви.

    Папа римский Франциск скончался на 89-м году жизни, передает ТАСС. Информацию о его смерти распространила служба печати Святого престола утром 21 апреля. Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года и стал первым понтификом из Латинской Америки.

    Кардинал Фаррелл в своем обращении к верующим заявил: «Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего отца Франциска. Сегодня в 7.35 епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его церкви».

    Причины смерти понтифика пока официально не называются. Ватикан объявил о начале траурных мероприятий и церемоний прощания, детали которых будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск в пасхальном послании призвал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов.

    6 апреля он впервые после длительного лечения появился на публике, выехав на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и поприветствовал верующих немного окрепшим голосом.

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    20 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине

    Бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» заявил о необходимости срочного импорта газа

    Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине почти закончился газ в ПХГ, к осени ей надо импортировать до 6 млрд кубометров уже с мая, чтобы обеспечить потребности предстоящего отопительного сезона, заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

    Макогон заявил, что для прохождения следующего осенне-зимнего периода Украине понадобится импортировать не менее 5,5 млрд кубометров газа, а желательно – 6,3 млрд, что потребует примерно от 2,5 до 3 млрд долларов. По словам Макогона, «Нафтогаз» озвучил меньший объем необходимого импорта – 4,6 млрд кубометров, однако даже для этого понадобится как минимум три месяца при максимальной загрузке импортных мощностей, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что к зиме стране необходимо запасти минимум 8,2 млрд кубометров газа, а с учетом буферного – не менее 12,8 млрд, столько же было в хранилищах перед прошедшим сезоном. Макогон подчеркнул, что Киеву потребуется искать значительные средства на закупку газа и начинать импорт уже с мая, поскольку «время работает против Украины». Возможности по импорту газа технически ограничены примерно 1,5 млрд кубометров в месяц, что затрудняет выполнение даже минимальных планов.

    Украинский Forbes ранее сообщал, что «Нафтогаз» планирует импортировать 4,5 млрд кубометров газа, на что потребуется около двух млрд евро. Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял о катастрофическом дефиците газа и необходимом финансировании в объеме пяти млрд евро.

    Агентство Bloomberg также информировало о намерении Украины импортировать рекордные объемы газа из Европы, чтобы покрыть сезонный дефицит, который может составить до 5 млрд кубометров.

    Ранее СМИ писали, как Украина решила импортировать газ из Европы для компенсации потерь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина планировала покупать газ у США, несмотря на отсутствие необходимой инфраструктуры и низкий интерес к использованию ее подземных хранилищ.

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    20 апреля 2025, 21:47 • Новости дня
    Захарова: Украина не придерживалась пасхального перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлениях госдепа США про надежду на продление этого режима.

    «Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, это не случайность, а закономерное явление, поскольку ранее в ходе моратория на удары по энергообъектам киевский режим прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре.

    Президент Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что глава государства не сообщал о продлении действия этого режима.

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    20 апреля 2025, 18:39 • Новости дня
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не заявлял о продлении пасхального перемирия, оно истечет в ближайшую ночь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Иных команд не было», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, закончится ли перемирие в ночь на 21 апреля, передает ТАСС.

    Напомним, президент России распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

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    21 апреля 2025, 10:11 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    @ Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, ответ ожидается на встрече в Лондоне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.

    По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.

    WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    21 апреля 2025, 08:19 • Новости дня
    АвтоВАЗ отказался от полного перехода на выпуск новой Lada Iskra
    АвтоВАЗ отказался от полного перехода на выпуск новой Lada Iskra
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупнейший российский автопроизводитель продолжит выпускать Lada Granta одновременно с новой Lada Iskra, чтобы гибко реагировать на рыночный спрос и предпочтения покупателей, заявил президент компании Максим Соколов.

    По его словам, «АвтоВАЗ» не собирается полностью отказываться от производства Lada Granta в пользу новой модели Iskra, сообщает РИА «Новости».

    Соколов заявил, что выпуск этих автомобилей будет балансироваться в зависимости от спроса покупателей: «Самый главный человек на »АвтоВАЗе« – это наш клиент. Сколько будет Lada Granta востребована рынком, то есть нашими клиентами, столько она будет жить на нашем конвейере». Таким образом, производство Granta будет соотноситься с объемами выпуска Iskra.

    Соколов отметил, что производственная система «АвтоВАЗа» достаточно гибкая для своевременной корректировки долей обеих моделей на конвейере. В зависимости от рыночной ситуации компания может выпускать их в равных объемах или отдавать предпочтение одной из них. Он также допустил, что в будущем выпуск Granta будет сокращаться за счет уменьшения количества модификаций, однако полный отказ от модели пока не рассматривается.

    Глава компании признал, что планы по выпуску Iskra в этом году будут ниже изначальных прогнозов. Если ранее рассчитывали произвести до 60 тыс. автомобилей, то сейчас «рынку просто столько не надо», поэтому темпы наращивания производства новой модели будут зависеть от спроса. По итогам 2024 года «АвтоВАЗ» увеличил производство на 40%, выпустив 525,5 тыс. автомобилей. Из них продажи Lada составили 459 тыс. машин, причем на семейство Granta пришлось 205,6 тыс.

    Соколов также сообщил, что в апреле продажи автомобилей Lada в России могут сократиться примерно на треть по сравнению с прошлым годом – до 30 тыс. машин против 45 тыс. в апреле 2023 года. По его словам, спрос динамично снижается: «Мы видим, как динамично снижается спрос: на наши автомобили – примерно на треть, на рынке в целом – почти на 50%, с учетом и »АвтоВАЗа« в том числе».

    Президент компании подчеркнул, что ситуация создает трудности для всего отечественного автопрома, особенно если не учитывать долю «АвтоВАЗа» – в этом случае рынок падает на 60% и более. В связи с этим в компании считают необходимым расширение мер государственной поддержки, в частности – возобновление программы льготного автокредитования для семей с детьми. Соколов выразил надежду, что соответствующая мера поддержки будет перезапущена уже до конца апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Автоваз» запустил производство новой Lada Iskra в Тольятти, на ПМЭФ представили новейшую Lada Iskra и другие российские автоновинки, а минимальная цена Lada Iskra составляет 1 млн 299 тыс. рублей.

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    20 апреля 2025, 15:37 • Новости дня
    Украинская гимнастка отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

    Украинская спортсменка Таисия Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, выступающей за Кипр, во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, передает РИА «Новости». Инциденты произошли после награждений в упражнениях с обручем и мячом.

    В первом случае Онофрийчук одержала победу и получила золото, Туголукова оказалась на втором месте, а белоруска Анастасия Салос заняла третью позицию. После исполнения украинского гимна в честь победы Онофрийчук ушла с пьедестала и не стала фотографироваться с другими призерами. Аналогичная ситуация произошла и после награждения в упражнении с мячом – уже Туголукова заняла первое место, а украинка получила серебро, но вновь отказалась от совместной фотосессии.

    Туголуковой шестнадцать лет, она сменила спортивное гражданство на кипрское в ноябре 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский спортсмен Александр Литвиненко оскорбил россиянина Евгения Торсунова после его победы на Паралимпиаде в Париже, украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде в Париже, а игроки киевского «Динамо» отказались от рукопожатий и других символических мероприятий с футболистами сербского «Партизана» из-за турнира в Москве.

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    21 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что правила ЕС будут одинаково применяться к крупным технологическим компаниям, независимо от их происхождения, несмотря на критику со стороны администрации Трампа.

    По ее словам, европейская комиссия намерена строго применять все цифровые законы Евросоюза в отношении крупных технологических компаний, несмотря на то, кто ими руководит и где они расположены, пишет Politico.

    Она подчеркнула: «Правила, принятые нашими со-законодателями, должны соблюдаться», и добавила, что Еврокомиссия уже возбудила дела против TikTok, X, Apple и Meta.

    Фон дер Ляйен отметила, что законы применяются справедливо, пропорционально и без предвзятости, независимо от страны происхождения компаний и их руководства. Глава Еврокомиссии особо подчеркнула, что приоритетом европейских органов остается защита людей, а не интересы отдельных фирм.

    Ранее ряд представителей администрации бывшего президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, резко критиковали такие европейские законы, как Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон об искусственном интеллекте (AI Act), утверждая, что они ограничивают свободу слова и препятствуют инновациям. Вэнс даже связал дальнейшее участие США в НАТО с возможным отказом Евросоюза от жесткого регулирования цифровых платформ.

    Подобное давление со стороны Вашингтона вызвало опасения, что Еврокомиссия может смягчить позицию, чтобы не обострять отношения с американской администрацией, особенно на фоне торговых споров между США и ЕС. Дополнительные опасения вызвали задержки с введением штрафов по Закону о цифровых рынках и DSA, что некоторые чиновники расценили как признак политизации борьбы с Big Tech.

    Тем не менее, заявление фон дер Ляйен свидетельствует о решимости Еврокомиссии довести до конца расследования и наказать нарушителей, невзирая на личности руководителей – включая Илона Маска, владельца X и одного из сторонников Трампа, который занимает должность главы департамента по эффективности государственного управления в его администрации. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность оштрафовать X после завершения расследования в январе, однако данные о размере штрафа в 1 млрд долларов, опубликованные The New York Times, были опровергнуты представителем комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta на фоне продолжающейся торговой войны между Европейским союзом и США, Евросоюз в ответ на давление со стороны американских властей планирует ввести новые меры против технологических гигантов США, а ранее на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном ЕС уже приостанавливал штрафы для Apple, Google и Meta.

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    20 апреля 2025, 20:30 • Новости дня
    Мельник предложил Мерцу пять шагов для перемирия на Украине к 2029 году

    Постпред Украины в ООН Мельник назвал требования к Германии для перемирия на украинской территории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германии следует взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержания украинской армии, в таком случае перемирие на Украине может быть достигнуто к 2029 году, заявил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник.

    Мельник предложил будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу план из пяти шагов, который, по его мнению, позволит достичь перемирия на Украине к 2029 году, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Die Welt.

    Среди предложенных мер – ежегодное перечисление Германией 0,5% ВВП на поддержку украинских вооруженных сил до 2029 года, инициирование аналогичных решений на уровне Евросоюза, а также передача Киеву 150 ракет Taurus большой дальности и 30% авиапарка ВВС ФРГ.

    Кроме того, Мельник призвал к конфискации российских активов в пользу Украины. Также он уточнил, что относится к своим предложениям реалистично и не ожидает, что Мерц примет их полностью или частично.

    Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.

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    21 апреля 2025, 06:24 • Новости дня
    Стало известно о резком понижении температуры в Москве в четверг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве ожидается существенное похолодание с четверга, когда температура снизится сразу на 10 градусов, однако дневные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в четверг ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает ТАСС. По его словам, изначально прогнозировалось изменение циркуляции воздуха со среды, однако оно отложено на четверг и пройдет, по оценке метеорологов, весьма умеренно.

    «По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно. Ночные температуры будут около плюс 10 градусов, а днем значения будут в диапазоне плюс 15-20 градусов. Все-таки это очень высокие температуры для третьей декады апреля – на 4-5 градусов выше нормы. Однако резкое понижение сразу на 10 градусов, конечно же, будет ощущаться», – отметил Вильфанд.

    По его словам, с четверга ночные температуры опустятся до плюс 10 градусов, а дневные температуры будут находиться в пределах плюс 15-20 градусов. Позднее температура ночью понизится до плюс 4-9, а днем – до плюс 11-16, что соответствует климатической норме для этого времени года. Вильфанд добавил, что в выходные возможны еще более низкие значения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице 19 апреля была зафиксирована необычайно высокая температура для середины весны – плюс 24,2 градуса, что почти на градус превысило предыдущий максимум 1973 года, а днем ранее был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло результат 1921 года, однако уже на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами до 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.

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    21 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    ВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки
    ВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несмотря на объявленный режим прекращения огня, за сутки украинские вооруженные формирования двенадцать раз предпринимали попытки прорыва в Белгородскую область, активно используя БПЛА и артиллерию.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», 20 апреля группировка войск «Север» на основании решения Верховного главнокомандующего придерживалась режима прекращения огня. В течение суток противник неоднократно нарушал перемирие, применяя БПЛА, артиллерию и совершая 12 попыток проникновения на территорию Белгородской области.

    Утром три штурмовые группы ВСУ пересекли границу в районе Миропольского, скрывшись в лесополосе, еще две пытались проникнуть на том же участке позже. Пять раз украинские подразделения пытались прорваться через леса Краснояружского района, но были остановлены сбросами средств поражения с российских дронов. Две группы были раскрыты при попытке выйти к Гоптаровке, после чего отошли в Сумскую область. Противник осведомлен о наблюдении российских сил и ведет переговоры о сдаче в плен, двое военных ВСУ уже обратились через чат-бот к российским военным после переброски в 225-й отдельный штурмовой полк.

    За неделю украинская армия предприняла 18 попыток переброски подкрепления в район Поповки, численностью более 80 человек. Большинство были уничтожены, остальные отступили. ВСУ не раз атаковали гражданскую инфраструктуру Белгородской области FPV-дронами: в Нечаевке от взрыва пострадали двое детей и женщина, которым оказывается помощь.

    На Сумском направлении также отмечены нарушения режима прекращения огня. В приграничье Суджанского района военнослужащие «Севера» проводят разминирование, эвакуацию мирного населения и транспортировку тел украинских военных в российские морги. За сутки обезврежено 12 797 взрывоопасных предметов. При эвакуации людей из Гуево российские силы попали под массированный налет вражеских дронов, а при попытке вывоза тел украинских военных подверглись артобстрелу.

    Киевское командование препятствует вывозу тел погибших украинских военных, несмотря на то что родственники надеются на их захоронение. На Волчанском и Липцовском направлениях контратак не зафиксировано, но отмечено активное применение тяжелых дронов типа «Баба Яга» и сбитие более 20 БПЛА за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области, украинские военные за сутки потеряли в регионе более 230 человек и склад боеприпасов, а при обстреле со стороны ВСУ в Гуево пострадала эвакуировавшаяся семья с ребенком.

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