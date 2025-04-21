Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.0 комментариев
Умерла последняя представительница рода Строгановых баронесса Элен
Последняя из рода Строгановых баронесса Элен де Людингаузен умерла на 83 году жизни
Скончалась Елена Строганова, последняя представительница известной династии российских промышленников и землевладельцев, ей было 82 года.
Последняя представительница рода Строгановых Элен де Людингаузен-Строганова (Елена Андреевна Строганова) умерла в возрасте 82 лет, сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова в своем Telegram-канале.
«Умерла Элен де Людингаузен-Строганова (Строганова Елена Андреевна) – последний представитель знаменитого рода баронов и графов Строгановых. Баронесса основала Международный фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России», – сказано в посте.
Платонова написала, что Строганова неоднократно посещала строгановские места Пермского края: Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор, но удивительнее всего тот факт, что Элен Строганова побывала в России на Пасху.
«И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью», – резюмировала министр культуры Пермского края.
По сообщению пресс-службы Пермского землячества, последняя представительница рода Строгановых умерла 20 апреля. Она была почетным членом Пермского землячества, передает ТАСС.