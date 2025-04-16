Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
Почетного главу белгородской Федерации бокса Тебекина обвинили в создании ОПГ
Главу ОП Шебекинского городского округа Белгородской области и почетного президента белгородской Федерации бокса Владимира Тебекина обвинили в создании ОПГ, сообщили в Мещанском суде Москвы.
Тебекину предъявили обвинения по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии», «Создание организованного преступного сообщества», «Незаконная банковская деятельность организованной группой лиц», передает ТАСС.
Также ему инкриминируют статью «Мошенничество в особо крупном размере». Обвиняемому продлен срок содержания под стражей на три месяца.
О задержании Тебекина сообщалось еще в июне 2023 года. Тогда источник заявлял о задержании известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. По этим данным, задержание проводила ФСБ.