Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.8 комментариев
Минспорта вернуло христианские кресты на логотип
Логотип Министерства спорта России претерпел изменения, и на нем снова появились христианские кресты вместо прежних ромбов.
На логотип Министерства спорта России вернули изображение христианских крестов, что следует из сообщения в Telegram-канале министра спорта РФ Михаила Дегтярева. «Спорт должен быть не только с мышцами, но и душой. Наш министр продолжает менять имидж ведомства. По его поручению на новую эмблему Минспорта вернулись христианские кресты», – говорится в сообщении.
Официальные сообщества Минспорта в социальных сетях уже сменили логотип на обновленный.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил уверенность, что российская сборная будет участвовать в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе под национальным флагом и в полном составе. Также сообщалось, что Министерство спорта РФ активно работает над организацией матчей между КХЛ и НХЛ, получив поддержку лидеров России и США.