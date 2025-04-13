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Newsweek опубликовал карту раздела мира на сферы влияния России, США и Китая
Американский журнал Newsweek опубликовал карту, на которой показаны возможные сферы влияния лидеров России, США и Китая, проведя аналогию с Ялтинской конференцией 1945 года.
Американский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой рассмотрел возможный сценарий раздела мира на сферы влияния лидерами России, США и Китая. Издание провело параллели с Ялтинской конференцией 1945 года, когда лидеры СССР, США и Британии обсуждали послевоенное устройство Европы, преедает РИА «Новости».
Согласно представленной карте, Россия может усилить свое влияние в Европе, Закавказье и Турции, что отмечено красным цветом. США, обозначенные синим, будут контролировать Северную Америку и Гренландию. Китай, помеченный желтым, распространит свое влияние на Юго-Восточную Азию, включая такие страны как Япония, Индия и Пакистан.
Средняя Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия и Монголия не вошли в указанные сферы влияния, оставаясь вне геополитических интересов этих трех держав. Журнал подчеркивает, что это предположения, основанные на текущих международных отношениях и исторических аналогиях.
Ранее обозреватель Wall Street Journal Джерард Бейкер написал, что президент США возвращает великодержавный подход к глобальной стратегии, ориентируясь на баланс сил между США, РФ и КНР.