В Одессе произошла серия взрывов

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионах

Tекст: Вера Басилая

Украинские СМИ сообщили о взрывах, которые продолжаются в Одессе на юге Украины во время воздушной тревоги, передает ТАСС.

По данным украинского издания «Страна», в настоящее время тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее в четверг в Одесской области после взрывов был поврежден энергетический объект. Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины.

Утром в пятницу сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине.