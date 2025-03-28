Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
«Единая Россия» передала 20 автомобилей операторам БПЛА
Во время церемонии в Ростове-на-Дону секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев передал ключи от 20 автомобилей операторам БПЛА Центрального военного округа.
Якушев отметил, что операторы беспилотных летательных аппаратов играют критическую роль в текущих военных операциях, влияя на исход сражений и спасая жизни, сообщается на сайте «Единой России». Он подчеркнул, что партия активно поддерживает фронт, поставляя высокотехнологичное оборудование и обучая операторов дронов.
С июля 2023 года в рамках совместного проекта с Центральным военным округом было подготовлено 750 операторов БПЛА. Якушев сообщил, что «Единая Россия» с начала СВО сосредоточилась на поставках 55 тыс. ударных и 3,5 тыс. разведывательных беспилотников, а также другого необходимого оборудования. Он заверил, что партия продолжит эту работу столько, сколько потребуется.
Якушев также подчеркнул, что вся Россия объединена в стремлении к победе, и выразил надежду на быстрое достижение этой цели. Он пожелал военным удачи и подчеркнул важность возвращения домой живыми.
«Единая Россия» с начала спецоперации оказывает помощь эвакуированным жителям Донбасса и Новороссии, поставляя гуманитарную помощь в новые и приграничные регионы. На закупку необходимого оборудования для бойцов было собрано почти 14 млрд рублей.