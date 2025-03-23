В Ростове и трех районах области ввели режим ЧС из-за падения БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

«На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах – до устранения всех последствий отраженных атак», – уточнил Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Ростове, на улице Горсоветская, были повреждены 31 окно в 16 квартирах, но угрозы обрушения дома нет. Восстановительные работы начнутся завтра, а жителям, включая двоих раненых, будет оказана материальная помощь. Один из пострадавших уже отпущен домой после медицинской помощи, второй остается в больнице, отметил Слюсарь.

По его словам, в Сальске дрон повредил окна в магазине, художественном музее и квартире. На месте падения образовалась воронка. Пострадавших среди жителей нет, а на восстановление музея выделены деньги из резервного фонда.

В Тарасовском районе взрывная волна выбила стекла в домах хутора Каюкова, но пострадавших нет. «В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе все еще работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов. В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края. Семье погибшего окажем материальную помощь. Искренние соболезнования родным и близким», – добавил он.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА загорелась машина, погиб человек.

Накануне в Ростове-на-Дону на улице Горсоветская ввели режим ЧС после падения БПЛА. Администрация города сообщила, что один пострадавший остается в больнице.