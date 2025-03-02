Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.26 комментариев
Пожарные ликвидировали крупный пожар на складе в Подмосковье
В Подмосковье пожарные смогли ликвидировать крупный пожар на складе, который охватил площадь 9,5 тыс. кв. метров, что стало известно из сообщения МЧС РФ.
В Московской области пожарные успешно ликвидировали открытое горение на складе, сообщает ТАСС. Огонь охватил площадь в 9,5 тыс. кв. метров, что стало серьезным испытанием для сотрудников МЧС РФ.
В пресс-службе МЧС сообщили, что усилиями пожарных удалось справиться с огнем.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в Подмосковье достигла 7 тыс. квадратных метров, к месту происшествия направлена лаборатория для замеров уровня загрязнения воздуха на наличие превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Позже в Московской области пожарные локализовали крупное возгорание на складе.