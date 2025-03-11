В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Александр Емельяненко перенес операцию на позвоночнике
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко успешно перенес операцию на позвоночнике, проведенную в НИИ имени Склифосовского, сообщил представитель спортсмена.
«Александр перенес операцию. Все в порядке», – приводит ТАСС текст сообщения.
43-летний Емельяненко имеет в своей профессиональной карьере 29 побед, девять поражений и одну ничью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил Емельяненко к 4,5 годам заключения и штрафу в 50 тыс. рублей за совершение насильственных действий сексуального характера и похищение паспорта потерпевшей. В конце 2016 года Емельяненко вышел на свободу. Суд заменил Емельяненко неотбытый срок на исправительные работы.