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Беспилотники зафиксировали над объектами в Каспийске
Беспилотники были зафиксированы над объектами в Каспийске
Утром над объектами в Каспийске были замечены беспилотные летательные аппараты, однако разрушений и пострадавших нет.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что утром над Каспийском были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. По его словам, принимаются все необходимые меры для их нейтрализации. На данный момент информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.
Сергей Меликов добавил, что все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Он подчеркнул важность здравомыслия и спокойствия в такие моменты, призвав граждан не верить слухам и доверять исключительно официальным источникам.
Меликов также напомнил о недопустимости участия в распространении противоправной информации, включая фото и видеоматериалы с мест событий. Глава республики отметил, что при необходимости будет информировать общественность обо всех изменениях ситуации.
За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 70 украинских дронов над российскими регионами, из которых 27 были сбиты над Ростовской областью, 25 – над Волгоградской областью, а остальные над другими областями.