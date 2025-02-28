Футболиста Николаса Фонсеку похитили в Мексике по дороге на тренировку

Уругвайского футболиста Фонсеку похитили вооруженные преступники в Мексике

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает El Pais, полузащитника мексиканского клуба «Леон» и сборной Уругвая, Николаса Фонсеку, похитили утром 27 февраля. Футболист ехал на тренировку своей команды, когда его остановили вооруженные злоумышленники. Преступники схватили Фонсеку и увезли его на 25 км от места похищения. В плену он находился около двух часов, после чего был отпущен.

Во время инцидента футболист чувствовал себя хорошо и уже готовится принять участие в ближайшем матче чемпионата Мексики. Злоумышленники покинули игрока в безлюдном районе города и скрылись на его автомобиле.

Фонсека, которому 26 лет, в январе этого года присоединился к «Леону» из аргентинского клуба «Ривер Плейт». В составе аргентинской команды он стал обладателем Суперкубка Аргентины в сезоне 2022/23. Ранее он также играл за уругвайский клуб «Уондерерс» и итальянскую команду «Новора».

На данный момент «Леон» лидирует в чемпионате Мексики, набрав 23 очка после 9 матчей. В зимнее трансферное окно к команде также присоединился Хамес Родригес, двукратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». Следующий матч «Леон» проведет 2 марта против «Тихуаны».

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