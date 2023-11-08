В Бразилии попытались похитить новорожденную дочь футболиста Неймара

В Бразилии ограбили мать девушки Неймара и пытались похитить новорожденную дочь футболиста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает O Globo, около трех часов ночи трое преступников ворвались в дом матери девушки Неймара, заткнули ей рот, а также наставили на нее и супруга оружие, при этом одним из налетчиков был 19-летний житель того же района, который впустил двух сообщников на территорию кондоминиума. Позднее он был задержан, передает РИА «Новости».

Грабители забрали драгоценности, часы и дизайнерские сумки на общую сумму около 120 тыс. долларов, а также спрашивали о местонахождении девушки Неймара Бруны Бьянкарди и их новорожденной дочери.

Как приводит издание слова представителя группы, ответственной за расследование, нападавшие держали в заложниках мать Бруны, спрашивали, где она, где ребенок. Они попросили женщину показать, где находятся ценные вещи, она показала, что сейф пуст и денег нет. Один из них спросил: «Что значит, у тещи Неймара нет денег дома?». И она сказала: «Как вы и сказали: я теща, я не он».

Сам Неймар и Бьянкарди сообщили, что с ними и их дочерью все в порядке.

Ранее начальник национальной полиции Уильям Саламанка сообщил, что похищенную в Колумбии мать колумбийского футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса удалось спасти. Родители спортсмена были похищены вооруженными людьми, когда они остановились на автомобильной заправке. Их увезли с места похищения на их собственном автомобиле.