Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Похищенную в Колумбии мать футболиста «Ливерпуля» Диаса удалось спасти
Похищенную в Колумбии мать колумбийского футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса удалось спасти, сообщил начальник национальной полиции Уильям Саламанка.
Ранее сообщалось, что родители спортсмена были похищены вооруженными людьми, когда они остановились на автомобильной заправке. Их увезли с места похищения на их собственном автомобиле.
Как сообщил Саламанка, в результате осуществления плана «Амбарный замок», разработанного полицией Колумбии, удалось спасти мать футболиста Луиса Диаса Силенис Маруланду, которую нашли сотрудники, благодаря эффективному и мощному развертыванию сил, передает РИА «Новости».
Луис Фернандо Диас Маруланда – 26-летний нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль», до подписания контракта с этой командой в 2022 году он играл в составе португальского «Порту».
Ранее сообщалось, что неизвестный похитил в колумбийском городе Медельин деньги и личные вещи у девятерых футболистов испанской «Севильи».