Похищенную в Колумбии мать футболиста «Ливерпуля» Диаса удалось спасти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее сообщалось, что родители спортсмена были похищены вооруженными людьми, когда они остановились на автомобильной заправке. Их увезли с места похищения на их собственном автомобиле.

Как сообщил Саламанка, в результате осуществления плана «Амбарный замок», разработанного полицией Колумбии, удалось спасти мать футболиста Луиса Диаса Силенис Маруланду, которую нашли сотрудники, благодаря эффективному и мощному развертыванию сил, передает РИА «Новости».

Луис Фернандо Диас Маруланда – 26-летний нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль», до подписания контракта с этой командой в 2022 году он играл в составе португальского «Порту».

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил в колумбийском городе Медельин деньги и личные вещи у девятерых футболистов испанской «Севильи».