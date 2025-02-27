Российские ученые нашли способ наращивать массу кроликов водорослями из Крыма

Tекст: Ольга Иванова

Специалисты Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ) и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма установили, что добавление нитчатой зеленой водоросли Cladophora в рацион кроликов способствует увеличению их массы, улучшению физиологического состояния и повышению иммунитета, передает Минобрнауки РФ.

Ученые впервые доказали эффективность этой водоросли качестве кормовой добавки, изучив ее влияние на характеристики крови и ростовые показатели животных.

Водоемы Крыма богаты водорослями рода Cladophora, которые формируют плотные маты с биомассой более 5 кг на квадратный метр. Ученые вручную собирали кладофору в гиперсоленых озерах Крыма, после чего изготавливались гранулы, добавляемые в корм кроликов. Результаты показали, что водоросль способствует росту и улучшению здоровья животных.

Руководитель проекта, доктор биологических наук Елена Ануфриева, отметила, что дефицит белка в кормах отрицательно влияет на иммунитет и выживаемость молоди животных. Биомасса гидробионтов, включая зеленые водоросли, содержит ценные компоненты, способствующие нормальному развитию и формированию иммунитета.

По словам ведущего научного сотрудника Александра Празукина, в заливе Сиваш ежегодно продуцируется около 15 млн тонн биомассы кладофоры, которая содержит незаменимые аминокислоты, витамины и микроэлементы. Исследование показало, что добавка кладофоры улучшила биохимию крови и обменные процессы у кроликов, увеличив убойный вес на 14% и накопление йода в 4,5 раза.