Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Воронежец украл драгоценности у бывшей возлюбленной на 500 тыс. рублей
В Воронеже 41-летний мужчина украл ювелирные украшения у бывшей сожительницы, сообщили в областном управлении МВД в четверг.
Подозреваемый проник в квартиру потерпевшей, воспользовавшись дубликатом ключей, и вынес украшения, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что у него нашли часть похищенного имущества. Сумма ущерба составила почти 500 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее СМИ сообщали, что из коттеджа на Рублевке, принадлежащего гражданину Саудовской Аравии, злоумышленники похитили часы и драгоценности стоимостью 30 млн рублей. Они проникли в помещение под видом покупателей.