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Россия и Гвинея-Бисау подписали договор о разведке бокситов
Россия и Гвинея-Бисау подписали соглашение о разведке бокситов и фосфатов
Россия и Гвинея-Бисау заключили соглашение о разведке месторождений углеводородов, бокситов и фосфатов, что укрепит их сотрудничество в области геологии и недропользования.
Соглашение между Россией и Гвинеей-Бисау, подписанное во время визита в РФ главы Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, направлено на развитие сотрудничества в геологии и недропользовании, сообщает ТАСС. Договор предусматривает разведку месторождений углеводородов, бокситов и фосфатов.
По словам министра природных ресурсов Гвинеи-Бисау Малам Самбу, соглашение также охватывает взаимодействие в области образования и рыболовства. Это расширит возможности для обеих стран в данных сферах.
Кроме того, стороны договорились проводить консультации по экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству. Компания «Русал» выразила заинтересованность в строительстве железной дороги в Гвинее-Бисау и глубоководного порта в городе Буба на юге республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве назвал Россию надежным партнером. Эмбало назвал русских братьями. В феврале 2022 года люди с гранатометами напали на дом правительства Гвинеи-Бисау.