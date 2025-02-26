Фидан заявил о готовности Турции участвовать в мирных переговорах России и Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Он сообщил, что его страна готова принять активное участие в мирных усилиях по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он объявил об этом на пресс-конференции в Анкаре вместе с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

Фидан подчеркнул: «Мы всегда поддерживали принципы урегулирования с участием обеих сторон в целях достижения мира. Наша точка зрения не изменилась». Он отметил, что Турция готова оказать любую поддержку мирным переговорам, включая организацию встречи между сторонами конфликта.

По словам Фидана, в текущих контактах различных стран по Украине наблюдается согласие о необходимости прекращения огня. Однако, он добавил, что важно, чтобы это было принято и сторонами конфликта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине к 2025 году.

При этом турецкая сторона не возражает против того, чтобы киевский режим присоединился к Североатлантическому альянсу.