Роднина пожаловалась, что не может путешествовать из-за санкций

Ирина Роднина рассказала о влиянии санкций на жизнь и возможном их снятии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Известная советская фигуристка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала о влиянии санкций, наложенных на нее со стороны разных стран, сообщает sport24. По ее словам, она испытывает ограничения не только из-за американских санкций, но также из-за европейских и украинских.

Роднина указала, что из-за санкций она не может путешествовать и сталкивается с множеством ограничений. В начале пандемии она не особо чувствовала неудобства от этого, так как и так были ограничения на передвижения. Однако позже стало сложнее находить способы перемещения. Тем не менее, она подчеркнула, что ее профессиональная деятельность, связанная с работой депутата, не пострадала.

Отвечая на вопрос о возможном снятии санкций, Роднина выразила надежду, что это когда-нибудь произойдет, хотя и не в ближайшем будущем. Она считает, что снятие санкций упростит многие процессы, в том числе и в ее депутатской деятельности, где возникают сложности в взаимодействии с различными организациями. В спортивной сфере отмена санкций также может решить множество проблем, которые актуальны в последние годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ирина Роднина сочла интересной идею выступлений однополых дуэтов в фигурном катании. Роднина также высказалась о необходимости запрета двойного гражданства для российских спортсменов. Кроме того, Роднина опровергла слухи о наличии у нее гражданства Чехии.