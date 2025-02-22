Пьяные жители Петербурга устроили стрельбу в магазине

Двое пьяных мужчин устроили стрельбу в магазине Петербурга из-за отказа продать спиртное

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Санкт-Петербурге произошел инцидент со стрельбой в магазине, сообщает РИА «Новости». Два местных жителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали стрелять из пневматического оружия прямо в торговом зале после того, как им отказали в продаже спиртного. Инцидент произошел в сетевом магазине на Планерной улице в Приморском районе города.

По данным пресс-службы регионального главка МВД, злоумышленники произвели пять выстрелов в воздух, а также распылили в торговом зале газ из перцового баллончика. Во время инцидента они нанесли удар 22-летнему грузчику магазина и распылили содержимое баллончика ему в лицо. Несмотря на травмы, пострадавший не обращался за медицинской помощью.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранительные органы уже задержали одного из подозреваемых – 20-летнего местного жителя. У него изъят пневматический пистолет. В настоящее время полиция продолжает поиски второго участника нападения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Каменске-Уральском при стрельбе в торговом центре пострадали два человека. В Кемерово полицейские задержали стрелявших из свадебного кортежа. В Ленинградской области пенсионерка обстреляла соперницу из-за грибной поляны.