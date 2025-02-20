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В Госдуме предложили упростить смену фамилии при заключении брака
Депутат Горячева предложила упростить процедуру смены фамилии при заключении брака
Депутат Ксения Горячева («Новые люди») внесла законопроект об упрощении смены фамилии при браке в Госдуму, что облегчит получение двойной фамилии для супругов без лишней бюрократии, сообщили в пресс-службе фракции.
Документ предлагает упростить процедуру смены фамилии при заключении брака для случаев, когда один из супругов желает взять себе двойную фамилию. В настоящее время, согласно Семейному кодексу РФ, супруги могут выбрать общую фамилию, сохранить свои добрачные фамилии или добавить к своей фамилии фамилию супруга, если это допускается региональными законами. Однако, как отметила Горячева, существующая процедура смены фамилии требует дополнительных бюрократических шагов, что осложняет процесс, передает ТАСС.
«При подготовке к свадьбе столкнулась с неожиданной сложностью: если один из супругов хочет присоединить фамилию другого, но второй оставляет свою, это нельзя оформить сразу – нужно менять документы через отдельную процедуру. Устраивать себе дополнительное бюрократическое приключение звучит как вызов. Но в жизни и без этого достаточно сложностей, поэтому наш законопроект обновляет устаревший механизм», – заявила Горячева, слова которой приводит пресс-служба.
Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала женщин отдавать предпочтение русским мужчинам при выборе супруга, а не иностранцам. В августе 2024 года наблюдался значительный рост числа заключенных браков на фоне снижения числа разводов на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.