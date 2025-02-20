Открыта регистрация на образовательный форум «Территория смыслов» в Солнечногорске

Регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» началась 20 февраля. Мероприятие пройдет с 7 июля по 4 августа в образовательном центре «Сенеж» в Солнечногорске.

Росмолодежь планирует собрать более 4 тыс. молодых лидеров со всей России. Участники смогут принять участие в пяти тематических сменах, направленных на формирование траекторий развития молодежи в соответствии с национальными приоритетами.

Первой откроется смена «Семья», посвященная традиционным семейным ценностям и поддержке института семьи. Она пройдет с 7 по 11 июля и включает в себя участие молодых семей с детьми и лидеров общественных организаций.

Смена «Добро» станет второй и пройдет с 13 по 17 июля, подать заявку на участие можно до 13 мая. Она направлена на развитие общественных инициатив через системную поддержку и участие волонтеров и руководителей добровольческих центров.

Среди ее участников – руководители и сотрудники Добро.Центров, ресурсных центров добровольчества, членские организации Ассоциации Добро.рф, представители федеральной программы «Обучение служением», волонтеры и руководители Штабов #МЫВМЕСТЕ и участники Премии #МЫВМЕСТЕ.

Все желающие должны зарегистрироваться на платформе Росмолодежь.Форумы и пройти конкурсный отбор для участия в одной из смен форума.