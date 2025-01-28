Gloria Jeans закрыла швейные фабрики в Ростовской области

Gloria Jeans прекратила работу швейных фабрик в Ростовской области

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что ведутся переговоры с профильными инвесторами для покупки данных предприятий.

«Мы будем бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд Ростовской области, платит налоги и обеспечивает людей рабочими местами», – отметил Слюсарь.

На совещании по промышленности также обсудили этот вопрос. Слюсарь отметил, что более 2,5 тыс. человек выходят на рынок труда, и подобные ситуации недопустимы.

Глава региона поручил министру промышленности и энергетики Ростовской области Андрею Савельеву заняться покупкой этого бизнеса профильными инвесторами.

Слюсарь подчеркнул, что важно сохранить не только производственные площадки, но и накопленные компетенции и персонал. Кроме того, необходимо проконтролировать, чтобы работники получили все положенные выплаты при увольнении.

Gloria Jeans является вертикально интегрированным ретейлером, который продает одежду и управляет сетью из 710 магазинов более чем в 300 городах России. По итогам 2023 года выручка компании составила 78 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 9,6 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2022 года произошел пожар в производственном здании компании «Глория Джинс» в Ростовской области.