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Экс-глава УВД города Озеры умер в московском СИЗО
Член СПЧ Меркачева сообщила о смерти в СИЗО экс-главы УВД Озер Камышова
Бывший глава УВД подмосковных Озер Анатолий Камышов, обвиняемый в организации убийства, умер в столичном СИЗО № 4, вероятно, из-за сердечного приступа или других медицинских проблем, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
По словам Меркачевой, причиной смерти, вероятно, стал сердечный приступ или другие медицинские проблемы. Камышов находился в стрессе из-за предъявленных обвинений, передает ТАСС.
Камышов был арестован несколько месяцев назад. Его обвиняют в организации убийства главы администрации Озерского района Московской области в 2002 году. Меркачева отметила, что обвиняемый осознавал всю тяжесть обвинений.
В 2002 году сам Камышов стал жертвой покушения: в его машину стреляли из гранатомета. После своего увольнения из органов внутренних дел в 2013 году, он занимал различные должности в администрации города Озеры, продолжая свою карьеру на гражданской службе.
Ранее бизнесмен Игорь Котельников, который обвинялся в даче взятки чиновникам Минобороны, умер от остановки сердца в камере СИЗО.
До этого в СИЗО обнаружили мертвым Залима Керефова, проректора таможенной академии, арестованного за сбыт наркотиков.