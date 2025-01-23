Дроны «Князь Вандал» уничтожили десятки Leopard и Abrams ВСУ

Дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили танки Leopard, Abrams и Challenger

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил о значительных успехах использования дронов «Князь Вандал Новгородский». С августа 2024 года, когда дрон начал активно использоваться, уничтожено несколько десятков единиц западной бронетехники Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных танков были немецкие Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.



Чадаев добавил, что дроны также успешно ликвидировали танки Т-64, гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки Caesar и M109 Paladin французского и американского производства соответственно.

FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» был разработан в НПЦ «Ушкуйник» и впервые испытан в августе 2024 года в Курской области. Его преимущество заключается в оптоволоконной связи, которая делает дрон невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи, в том числе уничтожение тяжелой бронетехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали новый дрон «Касатка», который может служить ретранслятором и ложной целью для запутывания противника. Китайские ученые создали первый в мире дрон, способный летать и плавать благодаря уникальной складной конструкции крыла. Более трех тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом и способностью автономно следовать за целью поступили в зону специальной военной операции на Украине.