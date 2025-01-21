Пушилин встретился с работающими по программе «Земский учитель» педагогами

Tекст: Валерия Городецкая

В этом учебном году четыре победителя конкурсного отбора приступили к работе в школах ДНР и получили единовременные компенсационные выплаты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе встречи Пушилин поприветствовал учителей и отметил, что программа продолжает эффективно работать, особенно в отдаленных населенных пунктах. «Рад вас приветствовать в Донецкой народной республике, хотя она уже становится вашим домом. Рад, что программа все же работает – «Земский учитель», потому что у нас страна большая и у нас много населенных пунктов, которые требуют внимания», – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что Донбасс восстанавливается в третий раз, и выразил уверенность в том, что опыт и знания новых учителей будут крайне полезны для местных школ. «Самое главное, что мы ценим больше всего, – это наши люди. Наших людей, наших деток надо учить. Поэтому вам спасибо большое за то, что приехали с разных уголков нашей большой страны», – добавил глава ДНР.

Пушилин также обратился к педагогам с просьбой рассказать о сложностях, с которыми они сталкиваются в новом месте работы, и поделиться мнением о том, что можно улучшить в образовательном процессе. «Поэтому расскажите: откуда приехали, что здесь увидели, что нужно подправить с вашей точки зрения, чего, может быть, еще не хватает нашим деткам», – сказал он.