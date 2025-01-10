Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.11 комментариев
Минтранс обязал авиакомпании бесплатно размещать детей рядом с родителями
Минтранс обязал авиакомпании бесплатно рассаживать детей рядом с родителями
С 20 января российские авиакомпании обязаны предоставлять детям до 12 лет соседние места с сопровождающими без дополнительной платы, следует из приказа Минтранса.
Согласно опубликованному на портале правовой информации приказу Минтранса, российские авиакомпании с 20 января обязаны размещать детей до 12 лет на соседние места с сопровождающими лицами без взимания дополнительной платы, передает ТАСС.
Этот приказ вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации. Отмечается, что сейчас ряд авиакомпаний берут плату за выбор мест в салоне.
В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.
Ранее министр транспорта России Роман Старовойт ранее сообщил, что с 10 января 2025 года все российские авиакомпании начнут предоставлять 50-процентные скидки на перелеты для детей до 12 лет по России.