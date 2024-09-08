Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.0 комментариев
Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.12 комментариев
На Украине сообщили о попавшей в окружение на Покровском направлении группе ВСУ
Медиа со ссылкой на сообщения военных ВСУ пишут о «крайне сложной» для украинских подразделений ситуации. Поясняется, что речь может идти о войсках, которые отступали со стороны Невельского.
Напомним, в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ, пытаясь выйти из окружения, покидают позиции между Красногоровкой и Невельским.
Минобороны России сообщило об освобождении Заветного в Красноармейском (Покровском) районе. Кроме того, в понедельник подразделениям группировки «Центр» удалось освободить село Скучное.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Красноармейское направление является самым проблематичным для ВСУ.
Военкор Сладков заявил, что на него заводили дело о дискредитации Вооруженных сил России
«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил», – заявил Сладков в Telegram.
По его словам, поддержку ему оказали «команда ВГТРК», генеральный директор компании Олег Добродеев и администрация президента. Без них, отметил военкор, ему «было бы тяжело».
Кроме того, Сладков отметил, что при команде нынешнего министра обороны военные блогеры и военкоры «вздохнули свободно», а их «возможности серьезно возросли».
В июне Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции.
Памфилова: Жалоб на нарушения в ходе голосования мало
Памфилова заявила, что в Единый день голосования, который проходит в «экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях» зафиксировано минимальное количество нарушений, обращений по жалобам так же поступает мало.
Однако, по словам главы ЦИК, в настоящее время уже отмечены попытки отдельных представителей партий вмешаться в избирательный процесс. Речь идет о 60 инцидентах в различных регионах. «Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», – приводит ее слова ТАСС.
Она также отметила, что уровень атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает 5 тыс. Порядка 150 тыс. потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах.
«Сегодня главный день, основной день, Единый день голосования, 8 сентября», – подчеркнула она.
Памфилова добавила, что на выборах глав регионов наивысшая явка в Кузбассе – почти 60%, и в Башкирии – 55%.
Ранее политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов сообщил, что выборы в этом году проходят спокойно и собранно.
В воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки открыты в 83 регионах.
По мнению автора публикации, Украина сейчас находится на грани поражения, она может изменить ход событий только при условии дальнейшей эскалации с непосредственным участием НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить», – говорится в статье Fatto Quotidiano.
Также отмечается, что Владимир Зеленский может спровоцировать опасную военную кампанию. Журналисты, в частности, указали на атаку ВСУ на Курскую область с использованием западного оружия.
Ранее западные СМИ сообщали о том, что союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в российском приграничье.
Массовая драка у Дома Культуры произошла в краснодарском поселке Афипский из-за девушки
Информация о массовой драке появилась в соцсетях, передает РИА «Новости».
По разным оценкам, в драке участвовали от 40 до 60 человек, передает РБК.
В администрации со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что «конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки». «После поступления сигнала о происшествии на место прибыли наряды полиции, драка остановлена. В настоящий момент все разошлись», – сообщила администрация в соцсети «ВКонтакте».
За медицинской помощью никто не обращался, передает РЕН ТВ.
Заявлений в полицию также не подавали. Установлены активные участники конфликта, в воскресенье их опросят, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в администрации.
Прокуратура Краснодарского края сообщила, что проконтролирует расследование уголовного дела о хулиганстве, которое возбуждено по факту драки.
ВС России достигли оперативно-тактического успеха на Покровском направлении, сейчас у Красноармейска происходит «стачивание» личного состава, заявил Стариков, передает РИА «Новости».
Пока нет уверенности, что ВСУ смогут восполнить понесенные там потери.
«Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска <…>, произойдет прорыв фронта и обвал фронта», – предсказал полковник.
Ранее ВС России ударили по мосту и колонне военной техники ВСУ у Красноармейска в ДНР, это замедлило снабжение резервов украинских военных.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Нестеренко, передает РИА «Новости».
Отмечается, что педагога обвиняют по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», по ней ему грозит до шести лет лишения свободы.
В прессе сообщали, что поводом для дела якобы стали несколько украинских песен в его профиле в социальной сети.
В 2023 году в Москве осудили поэтов Егора Штовбе и Артема Камардина разжигании ненависти.
Президент Ирана Пезешкиан заявил о необходимости перенести столицу страны на побережье Персидского залива
«У нас нет другого варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью», – приводит слова Пезешкиана ТАСС со ссылкой на Fars.
Пезешкиан заявил, что проблемы, с которыми приходится иметь дело Тегерану, иначе решить нельзя. По словам президента, на конкурентоспособности Ирана негативно отражается необходимость везти «сырье с юга и с побережья в центр» для «создания готового продукта», а затем отправлять его «обратно на юг для экспорта».
Президент Ирана заявил, что руководству страны необходимо осуществить первый шаг.
Как заявил Пезешкиан, нельзя «развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию».
Он сказал, что после выбора нового столичного центра туда переведут все государственные ведомства, после чего тегеранцам будет предоставлена возможность переехать в новую столицу, передает РИА «Новости».
Напомним, Иран уже давно рассматривает возможность перенести столицу из Тегерана в другой город страны.
Киевский режим не хочет введения американских войск, ему нужно оружие, чтобы отразить наступление России, заявил сенатор, передает «Страна.ua».
«Они (украинцы – прим. ВЗГЛЯД) сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики. Поэтому я хочу продолжать помогать друзьям на Украине», – сказал американский политик.
Зеленский отметил, что Киеву требуется поддержка Вашингтона.
Ранее болгарский политик Пламен Пасков сообщал, что американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory потребовала от киевского режима, чтобы тот не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах.
Журналист Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий
Киевский режим очень близок к пересечению красных линий, заявил Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона заявлял, что США не передают Украине дальнобойные ракеты, поскольку такое оружие не сыграет решающую роль.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком счел это заявление Остина началом «отступления» США.
Французский политик Филиппо: У Зеленского образовалось две катастрофы одновременно
«Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю!», – написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».
Он добавил, что второй катастрофой стал провал атаки на российской территории, а также наступление России в Донбассе.
Политик в очередной раз призвал остановить боевые действия и начать мирные переговоры.
Ранее Филиппо призывал избавиться от ЕС из-за его агрессивной политики в отношении России.
«Это безумие», – отреагировал Маск на введение нового закона в Шотландии об обозначении гендеров, передает РИА «Новости».
Согласно этому закону, в Шотландии могут отправить в заключение на срок до семи лет, если человек назовет трансгендера мужчиной или женщиной, а тот посчитает это неправильным обозначением.
Как сообщил источник ТАСС, Селидово находится в клещах.
Ранее ВСУ бежали с позиций у больницы на юге Селидова.
Трамп «обиделся» на шутку Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США
Трамп заявил, что «хорошо знал Путина», который «недавно поддержал Камалу». «Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», – приводит его слова ТАСС.
Он не исключил, что Путин говорил «с улыбкой». Трамп заявил: «Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?» – передает РИА «Новости».
Кроме того, Трамп снова заявил, что, будь он президентом США, обострения украинского конфликта удалось бы избежать.
Напомним, Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис. Шутка Путина ввела в замешательство Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – заявлял он.
The Hill: Белый дом решил отправить Байдена в турне в последние месяцы президентства
Байден начнет путешествие по Соединенным Штатам, в ходе выступлений он будет рассказывать о достигнутом прогрессе при его администрации, а также о том, что нужно сделать, сообщил собеседник The Hill, передает РИА «Новости».
Неназванные советники администрации президента сообщили, что глава Белого дома будет напоминать избирателям о том, что он смог сделать на своем посту, а также поддерживать кандидата на пост главы государства от демократов Камалу Харрис.
Байден намерен рассказывать о снижении стоимости жилья, сокращении студенческих долгов и т.д.
Ранее действующий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не станет продолжать работу на этом посту в случае победы Харрис на выборах.