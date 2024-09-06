Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.4 комментария
Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
Президент России Владимир Путин дистанционно принял участие в едином дне голосования, отдав свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы.
На опубликованных кадрах пресс-службы Кремля видно, как российский лидер, находясь в своем рабочем кабинете, совершил несколько кликов мышью, тем самым отдав свой голос на выборах депутатов Московской городской думы, передает ТАСС.
«8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», – сказал Путин после своего участия в выборах. «Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – отметил российский лидер.
Напомним, в марте этого года глава государства уже голосовал онлайн на президентских выборах, а в предыдущие годы также принимал участие в осенних выборах дистанционно, в том числе на выборах мэра Москвы.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу.
В пятницу сообщалось, что более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов.