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Названы основания для включения Глуховского в реестр иноагентов
Суд подтвердил, что писатель Глуховский получал миллионы от иностранных организаций
Басманный суд Москвы отклонил апелляцию писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом в России) на решение о включении его в реестр иноагентов, в связи с тем, что за прошедший год он получил миллионы рублей от иностранных компаний.
Как следует из материалов дела одним из ключевых аргументов для решения отказать Глуховскому (признан иноагентом) в снятии статуса иноагента, послужили финансовые потоки, поступавшие на счета писателя из-за рубежа. Согласно данным Росфинмониторинга, за период с 2021 по 2022 год писатель получил значительные суммы от различных иностранных компаний, включая ING Belgium SA/NV (Бельгия), Koch Media GmbH (Германия) и других, передает ТАСС.
Кроме того, суд учел активность Глуховского в соцсетях где он регулярно делился публикациями иностранных СМИ, ранее признанных иноагентами. По мнению суда, такая деятельность свидетельствует о систематическом распространении информации, направленной на формирование общественного мнения в интересах иностранных государств.
Ранее суд отказался рассматривать жалобу Глуховского об исключении его из иноагентов.
Писатель был приговорен к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также Глуховскому запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года.