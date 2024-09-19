Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?11 комментариев
Суд отказался рассматривать жалобу Глуховского об исключении его из иноагентов
Суд отказал писателю Глуховскому в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом писателя Дмитрия Глуховского об исключении его из реестра, сообщили в суде.
«В передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании отказано», – следует из решения суда, передает РИА «Новости».
В судебных документах указано, что Глуховский(внесен в реестр СМИ-иноагентов) в своих социальных сетях неоднократно публиковал видеоматериалы, содержащие заведомо ложную информацию о военных действиях на Украине.
Следствие установило, что Глуховский получал финансирование из иностранных источников для ведения антироссийской деятельности. Кроме того, писатель распространял материалы иностранных средств массовой информации, признанных в России иностранными агентами.
Ранее писатель был приговорен к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года.