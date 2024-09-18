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Суд взыскал с отца Киркорова недоимку по налогам
С отца исполнителя Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова по решению мирового судьи взыскана недоимка по налогам, сообщили в пресс-службе инстанции.
Мировой судья судебного участка №373 Таганского района Москвы вынес приказ о взыскании с Бедроса Киркорова недоимку по налогам, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что отцу известного певца может грозить 15 суток ареста за неуплату штрафов по нарушениям правил дорожного движения. Позже выяснилось, что Киркоров-старший не ездит на автомобиле, за которым числятся штрафы. Машина передана для нужд общественного объединения, которое занимается гуманитарной помощью жителям Курской области и новых регионов.
В конце августа сообщалось, что в отношении Бедроса Киркорова возбуждено административное дело за уклонение от уплаты штрафа. При этом суд возвращал протокол об административном правонарушении должностному лицу для устранения недостатков.