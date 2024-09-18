Суд взыскал с отца Киркорова недоимку по налогам

Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»

Эксперт Анпилогов: Вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы»

Tекст: Олег Исайченко

«Любое электронное устройство можно перевести в режим очень интенсивного расхода заряда батареи. В этом случае она будет нагреваться сверх нормативных параметров, что может вызвать короткое замыкание и взрыв», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Обычно операционная система телефона или пейджера не допускает перегрева и останавливает приложение от экстенсивного использования заряда батареи. Но на устройство можно установить вредоносную программу, которая подменяет собой некоторые функции ОС. Таким образом, она попросту блокирует отключение гаджета в случае перегрева», – указал он.

«Пейджеры всегда идут с заводской прошивкой. Либо на устройстве была установлена зараженная программа, либо был захвачен центр обновления операционных систем и внедрен вредоносный код. Очевидно, против «Хезболлы» была развернута хорошо отлаженная централизованная атака», – отметил собеседник.

«Что касается версии о закладке рядом с аккумулятором капсул с водой, которые по сигналу разгерметизировались и привели к взрыву литиевой батареи, то я в нее склонен не верить. Осуществить подобное гораздо сложнее, чем создать вредоносное ПО. Хотя этого тоже исключать нельзя», – резюмировал Анпилогов.

Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров. Как сообщает издание Aljazeera, устройства были взломаны израильскими военными. Серия мощных взрывов произошла по всей стране. Всего получили ранения более 2 тыс. граждан государства. По меньшей мере восемь человек погибли.

Заид Макарий, министр информации Ливана, заявил, что главным приоритетом Бейрута в данный момент является достижение остановки атак со стороны Тель-Авива. Он также добавил, что правительство государства уже обратилось к нескольким государствам с целью оказать давление на Израиль.

В то же время в «Хезболле» подчеркнули, что их поддержка «палестинского сопротивления» не будет прекращена. В организации добавили, что «коварный и преступный враг непременно будет наказан за данный акт агрессии».