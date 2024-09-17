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    12 комментариев
    17 сентября 2024, 06:44 • Новости дня

    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа

    Секретная служба США сообщила, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут не успел открыть огонь

    Секретная служба США пояснила, почему Рут не выстрелил в Трампа
    @ Martin County Sheriff’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил и.о. главы Секретной службы Рональд Роу.

    «Подозреваемый не имел прямой видимости, он не стрелял из своего оружия», – приводит слова Роу ТАСС.

    По словам Роу, Трампа проинформировали, что со стороны Секретной службы ему предоставлен «самый высокий» уровень защиты. Как заверил Роу, предпринимаемые ведомством меры «работают».

    Сам Трамп считает, что «Секретная служба отлично сделала свою работу». «Это было нечто. Но все кончилось хорошо», – заявил он.

    Напомним, по сообщениям СМИ, подозреваемый был замечен Секретной службой, когда «ствол его автомата был направлен через сетчатое ограждение» гольф-клуба «на одну лунку впереди того места, где играл Трамп». Стрелка попытались ликвидировать на месте, но он сбежал. Позднее он был задержан. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом.

    16 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину

    New York Post заявила о желании подозреваемого в покушении на Трампа участвовать в боях против России на стороне ВСУ

    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину
    @ Sky News Australia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, сообщила New York Post.

    По данным New York Post, Рут выступал за отправку американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину. MSN News сообщает, что Рут, по неподтвержденным данным, участвовал в сборе средств для Украины, передает ТАСС.

    Судя по сообщениям в соцсетях, Рут мог предлагать помощь в отправке на Украину желающим присоединиться к ВСУ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовала скриншоты со страницы Рута. На одном из них он позирует на майдане Незалежности (площадь Независимости), передает РИА «Новости».

    «Трамп неоднократно говорил, что прекратит войну на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Рут. Люди публикуют эти изображения. Это и есть потенциальный убийца? Если так, то он одержим войной на Украине, которую финансируют США», – заявила Тейлор-Грин.

    В свою очередь, сын политика Дональд Трамп–младший заявил: «Похоже, этот психопат проводит много времени за просмотром левой пропаганды». Он обратил внимание на публикации в соцсети Рута, в котором предполагаемый злоумышленник признается, что собирается «сражаться и умереть за Украину».

    New York Times и Semafor писали в материалах о человеке по имени Райан Рут в марте 2023 года – тогда сообщалось, что он хочет «найти рекрутов среди афганских солдат, бежавших от талибов, и перевезти их, в некоторых случаях нелегально, из Пакистана и Ирана на Украину».

    Semafor называл Рута главой «Международного волонтерского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь в военных действиях». Рут в интервью говорил, что беседовал с представителями минобороны Украины.

    Официально имя подозреваемого и его мотивы пока не называли, передает RT.

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

    Коментарии (7)
    15 сентября 2024, 17:45 • Новости дня
    Поддержка певицы Тейлор Свифт оттолкнула избирателей Харрис

    Tекст: Ольга Иванова

    Поддержка певицы Тейлор Свифт вице-президента США Камалы Харрис в президентской гонке больше оттолкнула избирателей от кандидата, чем привлекла, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC совместно с социологической службой Ipsos.

    Так, согласно опросу, после заявления Свифт 13% опрошенных считают, что «с меньшей вероятностью» поддержат Харрис, 6% респондентов считают, что с большей вероятностью проголосуют за Харрис, передает ТАСС.

    При этом 81% участников опроса заявили, что заявление Свифт никак не повлияет на их выбор.

    Во вторник после дебатов Харрис с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом Свифт заявила о том, что на предстоящих выборах отдаст свой голос за Харрис.

    Напомним, теледебаты Харрис и Дональда Трампа состоялись в Филадельфии. Газета ВЗГЛЯД писала, как дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Харрис.

    Коментарии (17)
    16 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Второе покушение на Трампа: главное

    Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

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    16 сентября 2024, 06:17 • Новости дня
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    @ Shawn Punch/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в соцсетях, что ненавидит певицу Тейлор Свифт.

    «Я ненавижу Тейлор Свифт!» – приводит РИА «Новости» текст заявления Трампа в соцсети Truth Social.

    Отметим, что Трамп опубликовал сообщение до предполагаемого покушения на него во Флориде.

    Во вторник после дебатов вице-президента США Камалы Харрис с Трампом Свифт заявила о том, что на предстоящих выборах отдаст свой голос за Харрис. Однако, как свидетельствуют данные опроса, ее слова больше оттолкнули избирателей от Харрис, чем привлекли.

    Коментарии (10)
    16 сентября 2024, 02:10 • Новости дня
    В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом

    Неподалеку от места предполагаемого покушения на Трампа во Флориде нашли AK-47 с оптическим прицелом

    В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом
    @ CTV News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В кустах, где прятался подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камеру, сообщил шериф полиции округа Палм-Бич (штат Флорида) Рик Брэдшоу.

    Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину». Подозреваемый был задержан, а в кустах, где он укрывался, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro, передает РИА «Новости».

    Трамп находился в 270–450 м от этого места. «Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – заявил шериф.

    По его словам, «поле для гольфа окружено кустами, когда кто-то в них заходит, его практически не видно», передает ТАСС.

    Брэдшоу пояснил, что меры безопасности вокруг гольф-клуба соответствуют статусу Трампа как кандидата в президенты США и бывшего главы государства. «Он сейчас не действующий президент. Если бы он им был, мы бы оцепили все поле для гольфа. Но поскольку он им не является, безопасность ограничена теми зонами, которые Секретная служба считает возможными», – сказал Брэдшоу.

    Брэдшоу предположил, что в следующий раз, когда Трамп «придет на поле для гольфа, по периметру расставят немного больше людей». Брэдшоу считает, что Секретная служба «сделала именно то, что должна была», и «обеспечила именно ту защиту, какую было необходимо». Агент Секретной службы, по мнению шерифа, «замечательно сделал свою работу».

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа. Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.

    Коментарии (17)
    16 сентября 2024, 00:11 • Новости дня
    Трамп прокомментировал стрельбу рядом с ним во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним произошла стрельба.

    «Поблизости от меня прозвучали выстрелы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил Трамп, «до того, как слухи выйдут из-под контроля», он хочет заверить, что с ним все в порядке, он «в целости и невредимости». Трамп заявил: «Ничто меня не остановит». Он обещал, что «никогда не сдастся».

    Он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Напомним, CNN со ссылкой на власти США заявил, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде произошел в результате несостоявшейся попытки покушения на Трампа. Как пишет New York Post, стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека.

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    16 сентября 2024, 19:51 • Новости дня
    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа

    CNN: Подозреваемый во втором покушении на Трампа связывался с ВСУ

    В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут несколько раз связывался с вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на представителя командования сухопутными силами ВСУ, Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны». «Мы даже не ответили, отвечать было не на что», – добавил источник, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель подчеркнул, что Рут связывался с ними несколько раз.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2024, 12:00 • Новости дня
    Американист объяснил новое покушение на Трампа украинизацией США

    Американист Дудаков: Покушение проукраинского активиста на Трампа подорвет позиции лоббистов Киева

    Американист объяснил новое покушение на Трампа украинизацией США
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США. Фактически Штаты настигла карма – они так погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился кандидат в президенты США Трамп.

    «Это уже вторая попытка покушения. Причем речь идет о злоумышленнике, который основательно готовился к этому: у него был автомат с оптическим прицелом, экшн-камера, он смог подкрасться на расстояние в несколько сотен метров. Если бы агенты Секретной службы не обнаружили мужчину, тот открыл бы огонь и, может быть, даже достиг своей цели», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, очередной инцидент с Трампом свидетельствует о высоком уровне политического насилия в США. Собеседник не исключает, что может появиться теория, будто за произошедшим стоял DeepState (Глубинное государство). «Впрочем, нужно понимать, что раскол и поляризация американского общества настолько сильны, что подобного рода персонажи появляются иногда сами собой», – уточнил Дудаков.

    «Некоторые на почве антитрампизма настолько сошли с ума, что готовы взять в руки оружие и попытаться убить ненавидимого ими кандидата в президенты, – добавил он. – Тем более, что в повестке сохраняется демонизация Трампа со стороны Демпартии».

    «В целом мы наблюдаем вялотекущую украинизацию американской политики, сопровождаемую покушениями, нестабильностью, попытками нелегитимными методами вывести одного из кандидатов из президентской гонки. Соединенные Штаты настигла карма. Так они погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться», – акцентировал политолог.

    Вместе с тем, по оценкам эксперта, попытка покушения поможет республиканцу перехватить инициативу в президентской гонке. «В США все забыли про неудачные для Трампа дебаты с Камалой Харрис и спор политика с Тейлор Свифт. На повестке – взлет политического насилия. На этом фоне демократам приходится оправдываться, в том числе за своего сторонника, которого подозревают в покушении», – указал эксперт.

    Собеседник напомнил, что злоумышленник Райан Рут известен заукраинскими позициями: он вербовал людей в ВСУ, собирал и отправлял деньги украинской армии, посещал Украину. «Несмотря на эти связи с Киевом, Рут – в первую очередь американец. Ситуация была бы иной, если бы покушавшимся оказался украинский беженец», – считает американист. «Тем не менее стоит ожидать, что произошедшее подорвет позиции украинских лоббистов в США. Кроме того, отношение республиканцев к Украине, вероятно, еще больше ухудшится», – заключил Дудаков.

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

    Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Кандидат в президенты после попытки покушения вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся».

    Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в покушении – 58-летний Райан Рут. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu.

    Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. От имени Райана Уэсли Рута ведется сайт с заголовком «Fight For Ukraine». На нем ведется набор в ВСУ. Обещается оплата 1,2 тыс. долларов в месяц.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

    Коментарии (7)
    15 сентября 2024, 22:59 • Новости дня
    Секретная служба США открыла стрельбу рядом с Трампом

    New York Post сообщила о стрельбе агента Секретной службы США неподалеку от Трампа

    Секретная служба США открыла стрельбу рядом с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стрельбу неподалеку от места, где находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, открыл агент Секретной службы США, который заметил подозрительного человека, сообщила New York Post.

    Как пишет New York Post, источники сначала заявляли о перестрелке двух человек. Однако по последней информации, стрелял только агент Секретной службы. Поясняется, что он увидел подозрительного человека, у которого был предмет, похожий на оружие. Подозреваемый задержан местной полицией, передает ТАСС.

    CNN со ссылкой на источники сообщал, что власти США допускают версию, согласно которой Трамп мог стать целью покушения.

    В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации, передает РИА «Новости».

    Напомним, предвыборный штаб Трампа сообщил, что неподалеку от места, где находился кандидат в президенты, произошла стрельба. Сам Трамп находится в безопасности. Прежде источники New York Post заявляли, что политик не был целью стрелявших.

    Коментарии (5)
    15 сентября 2024, 22:22 • Новости дня
    Стрельба произошла рядом с Трампом

    Трамп оказался в районе перестрелки во Флориде

    Стрельба произошла рядом с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неподалеку от места, где находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, произошла стрельба, сообщил директор по коммуникациям его предвыборного штаба Стивен Чунг.

    Чунг сообщил, что стрельба произошла «неподалеку» от Трампа. «Президент Трамп находится в безопасности», – приводит слова Чунга РИА «Новости».

    Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на Трампа якобы была совершена «очередная попытка покушения». «Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», – заявила она. Тейлор-Грин также сообщила, что Трамп «цел и невредим», передает ТАСС.

    Однако New York Post пишет, что перестрелку устроили два человека, они целились друг в друга, политик не был целью стрелявших. Стрельба произошла рядом с гольф-клубом в Палм-Бич (штат Флорида), когда Трамп его покидал.

    Источники издания в правоохранительных органах подчеркнули, что Трампу «не угрожала никакая опасность», а сам район, где произошло происшествие, печально известен высоким уровнем преступности.

    В свою очередь, сын экс-президента США Дональд Трамп – младший заявил: «Это снова происходит. Стрельба на поля для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47». По его словам, «подозреваемый задержан».

    Секретная служба США сообщила, что «совместно с аппаратом шерифа округа Палм-Бич расследует связанное с безопасностью происшествие, касающееся бывшего президента Дональда Трампа». Секретная служба подтвердила, что «бывший президент в безопасности».

    В июле в ходе предвыборного митинга на Трампа было совершено покушение. Пуля задела ухо бывшего президента. В США покушение на Трампа назвали самым большим провалом Секретной службы.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2024, 01:06 • Новости дня
    ФБР заявило о вероятной попытке покушения на Трампа

    ФБР назвало инцидент со стрельбой во Флориде вероятной попыткой покушения на Трампа

    ФБР заявило о вероятной попытке покушения на Трампа
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщило ФБР. Обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом.

    Сотрудники ФБР прибыли в Уэст-Палм-Бич. «(Они) проводят расследование в связи с тем, что, как кажется, является попыткой покушения на бывшего президента Трампа», – приводит ТАСС текст заявления ФБР.

    Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.

    Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу рассказал, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться подозреваемый, был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камера.

    Указывается, что стрельба произошла примерно в 270–450 м от Трампа. «С винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – приводит слова Брэдшоу РИА «Новости».

    «Мы смогли найти свидетеля, который подошел к нам и сказал: «Эй, я видел, как парень выбегал из кустов. Он запрыгнул в черный Nissan, я сфотографировал машину», – сообщил он.

    Машину удалось найти и остановить, водитель был задержан. Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину».

    Напомним, СМИ сообщали, что неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы.

    Источники New York Post заявляли о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом, утверждая, что Трамп не был их целью. Однако позднее издание заявило, что единственным стрелявшим был агент Секретной службы США – он заметил подозрительного человека и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа
    Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция округа Мартин американского штата Флорида обнародовала кадры, на которых запечатлено задержание мужчины, подозреваемого в нападении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

    Видео с нательной камеры полицейского появилось в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает Lenta.Ru.

    Напомним, накануне недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба.

    В понедельник суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на Трампа. В ВСУ признали, что несколько раз контактировали с Рутом.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 10:39 • Новости дня
    Медведев предположил причастность Киева к покушению на Трампа
    Медведев предположил причастность Киева к покушению на Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Рута мог нанять Киев, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, об этом он написал в соцсети X.

    Он задался вопросом, что же будет, если выяснится, что Рут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят киевским режимом для совершения этого покушения, передает ТАСС.

    Ранее издание New York Post сообщало, что подозреваемый в покушении на Трампа Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Коментарии (2)
    15 сентября 2024, 23:37 • Новости дня
    CNN заявил, что власти США сочли стрельбу во Флориде покушением на Трампа

    CNN со ссылкой на власти США заявил о несостоявшейся попытке покушения на Трампа во Флориде

    CNN заявил, что власти США сочли стрельбу во Флориде покушением на Трампа
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению властей США, инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде произошел в результате несостоявшейся попытки покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщил CNN.

    По версии, которую озвучил CNN, зачинщик стрельбы был один, а его целью был именно Трамп, передает РИА «Новости».

    Указывается, что машину подозреваемого остановили к северу от округа Палм-Бич, где ранее произошла стрельба.

    Напомним, источники New York Post заявляли о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом, утверждая, что Трамп не был их целью. Однако позднее издание заявило, что единственным стрелявшим был агент Секретной службы США – он заметил подозрительного человека и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 17:01 • Новости дня
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    Байден попросил помочь Секретной службе США после второго покушения на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретная служба США «нуждается в помощи», так американский лидер Джо Байден прокомментировал вторую попытку покушения на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.

    Как указал Байден, «Секретной службе нужно больше помощи», передает РИА «Новости».

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

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    16 сентября 2024, 13:24 • Новости дня
    Скачко указал на «украинство головного мозга» у подозреваемого в покушении на Трампа

    Политолог Скачко: Покушение на Трампа могло «крышевать» руководство Украины

    Скачко указал на «украинство головного мозга» у подозреваемого в покушении на Трампа
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тот факт, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа оказался ярым сторонником Украины, может ужесточить позицию политика по украинскому вопросу. Тем не менее есть несколько версий относительно того, кто мог стоять за попыткой нападения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Те майданные технологии, которые применялись для госпереворота в 2014 году, по всей видимости, неблагоприятно воздействовали не только на украинцев, но и на некоторых американцев», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он «диагностировал» у покушавшегося на Дональда Трампа «украинство головного мозга».

    «Экстремальные подходы к политике очень больно бьют по фанатикам. Какие-то убеждения, скорее всего, плотно укоренились в нем, – допустил собеседник. – Некоторые, слыша об Украине, трясутся от страха, а другие – хватаются за автомат. К слову, возникает вопрос: не со складов ли ВСУ AK-47, который был направлен на кандидата в президенты США?».  

    «В Киеве Трампа считают антиукраинским политиком, который готов заставить офис Зеленского пойти на уступки для сделки с Россией. На этом фоне человек с «диагнозом» Райана Рута вполне может действовать в украинском стиле: убить человека, который угрожает майданной Украине», – не исключил политолог. Скачко предположил несколько версий относительно того, кто мог стоять за попыткой покушения на Трампа.

    «Согласно первой – это DeepState (Глубинное государство). Однако не стоит исключать и возможную прямую причастность Киева», – уточнил собеседник. Он напомнил о признании главы офиса Зеленского Андрея Ермака в том, что Украина вмешивалась в американские выборы «в предыдущие годы». «Украинское руководство сейчас находится в агонии. Их конвульсии и судороги могут проявляться по-разному, в том числе в виде «крышевания» неблаговидных дел», – предположил спикер.

    Однако «украинство головного мозга» подозреваемого в покушении может усугубить положение Киева, считает Скачко. «Трамп остро воспринимает обиды. И если раньше он не питал особо теплых чувств к Украине, то теперь его позиция может стать еще жестче», – пояснил аналитик.

    «Если для демократов поражение Украины станет «европейским Афганистаном», то для Трампа это не будет иметь никакого значения. Не исключено, что политик теперь станет жестче критиковать администрацию Джо Байдена за поддержку Киева, а сам попытается отказать украинскому руководству в помощи и переложить ответственность на страны ЕС», – заключил Скачко.  

    Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

    Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Кандидат в президенты после попытки покушения вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся». Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «с облегчением узнали», что Трамп «в безопасности», рассказали в Белом доме.

    Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в покушении – 58-летний Райан Рут. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu.

    Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. От имени Райана Уэсли Рута ведется сайт с заголовком «Fight For Ukraine». На нем ведется набор в ВСУ. Обещается оплата 1,2 тыс. долларов в месяц.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

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