Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.9 комментариев
Черногория решила поддержать санкции против России
Черногория приняла решение поддержать санкции против России, чтобы согласовать свою политику с Европейским Союзом и стать «членом клуба».
Решение принято, несмотря на то, что 30% доходов страны в сфере туризма поступали из России, заявил президент Черногории Яков Милатович, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Черногории Милойко Спайич отметчал, что власти страны смогли сократить долю российских туристов до 8%, тем самым уменьшив зависимость от российского туристического рынка и инвестиций.
«Это было тяжелое решение, но мы его приняли, так как это было необходимо для согласования нашей внешней политики с ЕС и для стремления стать частью сообщества», – сказал президент.
Согласно данным государственной службы статистики Monstat, в туристическом сезоне 2023 года в Черногории зарегистрировали 246 653 въезда граждан РФ, что составило 10,1% от общего числа иностранных туристов.