Черногория решила поддержать санкции против России

Tекст: Кристина Цыцура

Решение принято, несмотря на то, что 30% доходов страны в сфере туризма поступали из России, заявил президент Черногории Яков Милатович, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич отметчал, что власти страны смогли сократить долю российских туристов до 8%, тем самым уменьшив зависимость от российского туристического рынка и инвестиций.

«Это было тяжелое решение, но мы его приняли, так как это было необходимо для согласования нашей внешней политики с ЕС и для стремления стать частью сообщества», – сказал президент.

Согласно данным государственной службы статистики Monstat, в туристическом сезоне 2023 года в Черногории зарегистрировали 246 653 въезда граждан РФ, что составило 10,1% от общего числа иностранных туристов.



