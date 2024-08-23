На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.6 комментариев
В США признали обсуждение с Киевом перспектив увеличения глубины ударов по России
Администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Президент США Джо Байден разрешил украинским властям применять американские боеприпасы за пределами своей границы для ответа на возникающие угрозы, передает ТАСС.
Он комментировал вопрос о том, изменился ли подход Вашингтона к использованию американских вооружений на российской территории в свете недавних операций ВСУ в Курской области. Кирби добавил, что на данный момент нет изменений в политике США в этой области.
«Никаких новых политических решений пока не принято», – отметил он.
Также представитель Белого дома не смог подтвердить сообщения о применении украинскими силами американских РСЗО HIMARS в Курской области.