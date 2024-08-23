В США признали обсуждение с Киевом перспектив увеличения глубины ударов по России

Tекст: Кристина Цыцура

Президент США Джо Байден разрешил украинским властям применять американские боеприпасы за пределами своей границы для ответа на возникающие угрозы, передает ТАСС.

Он комментировал вопрос о том, изменился ли подход Вашингтона к использованию американских вооружений на российской территории в свете недавних операций ВСУ в Курской области. Кирби добавил, что на данный момент нет изменений в политике США в этой области.

«Никаких новых политических решений пока не принято», – отметил он.

Также представитель Белого дома не смог подтвердить сообщения о применении украинскими силами американских РСЗО HIMARS в Курской области.



