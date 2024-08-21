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В ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями в Москве пострадали два человека
В столице грузовая машина столкнулась с пятью легковушками, травмы получили два человека, сообщили в московском ГУ МВД.
Авария произошла на 22-м километре Ленинградского шоссе, там столкнулись один грузовик и пять легковых автомобилей, два человека пострадали, сообщили в ведомстве ТАСС.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Источник в правоохранительных органах пояснил, что грузовой автомобиль на скорости въехал в попутную колонну легковушек, пострадали два пассажира, находившиеся в легковом такси.
Ранее ехавший из Москвы в Брест автобус попал в аварию, пострадали три человека.