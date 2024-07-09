В конкурсе «Это у нас семейное» победили 32 семьи

Итоги конкурса подвели в мастерской управления «Сенеж», на церемонии собрались 300 семей из 83 российских регионов и Казахстана. К финалистам обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который рассказал о поручении главы государства сделать конкурс «Это у нас семейное» ежегодным.

«Вы все – победители, потому что самая главная награда – это счастье и любовь, которые царят в ваших семьях. Мы видим, что взаимоуважение, любовь, бережное отношение к друг другу, сохранение традиций, уважение к старшим поколениям и забота о младших у вас передаются из поколения в поколение. Еще хочу поделиться: по итогам сегодняшней встречи с финалистами президент [России Владимир Путин] дал нам поручение организовать ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное», – рассказал Кириенко.

Он отметил, что по итогам конкурсных испытаний в финале несколько семей набрали одинаковое количество баллов. Поэтому по решению наблюдательного совета в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» не 30, а 32 команды победителей. Все они получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку.

Награждая семейные команды, зампред правительства Татьяна Голикова напомнила, что семейные проекты влияют на развитие общества и государства.

«Не так важно, кто сегодня победит, главное, что вы встретились и подружились, молодые учились у взрослых, взрослые у молодых, вы открывали в себе те качества, о которых не задумывались. Некоторые делегаты сегодня встретились с идейным вдохновителем конкурса «Это у нас семейное» – президентом России Владимиром Путиным. Эти семьи говорили, что они простые, но это совершенно не так. Вы все индивидуальные, вместе вы стали мощной движущей силой. Вы причастны к тем решениям, которые сегодня в поддержку семьи принял президент. Вы являетесь основой нашей страны, благодаря вашим традициям она сильная и независимая и показывает всему миру, как жить и развиваться. Спасибо и в добрый путь», – сказала Голикова.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка, член наблюдательного совета конкурса Мария Львова-Белова поделилась опытом участия в проектах АНО «Россия – страна возможностей».

«Я поздравляю вас с праздником – Днем семьи, любви и верности! Когда я участвовала в конкурсе «Лидеры России» – я сама выросла в многодетной семье и сейчас мама большой семьи – мне всегда хотелось, чтобы рядом были мои близкие, чтобы они могли разделить со мной радость соревнований, нового общения, знакомств. Сегодня я поняла, что моя мечта сбылась, и что вы проживаете это все вместе. Вы не просто участвуете в конкурсе, а вы делаете великое дело – мотивируете, вдохновляете россиян на создание крепких, больших, многопоколенческих семей, и это самое главное», – сказала Львова-Белова.

Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подвел итоги первого сезона конкурса «Это у нас семейное»: «Именно здесь, в Мастерской управления «Сенеж», наш президент сказал: «На платформе «Россия – страна возможностей» много проектов, они все интересные, но, как мне кажется, не хватает одного, который стал бы самым интересным, самым широким, самым народным». Думаю, у нас с вами это получилось! Дорогие друзья, спасибо вам огромное за пример крепкой семьи, искренней любви и настоящей верности. С праздником вас!»