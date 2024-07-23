Презентация книги «Нет уз святее товарищества» прошла в Музее Победы

Идея издать книгу родилась на Первом форуме ветеранов СВО. При подготовке второго сборника рассказов в филиалы фонда поступило более 750 историй от ветеранов СВО и членов семей погибших героев. В итоге в сборник «Нет уз святее товарищества» вошли 43 подлинных истории участников спецоперации.

В торжественном мероприятии приняли участие замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, писатель Захар Прилепин, член Наблюдательного совета фонда инок Киприан, депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов; губернатор Забайкальского края Александр Осипов, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Гостями мероприятия стали Герои России – член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Рустам Сайфуллин и легендарный морпех «Струна» Владислав Головин. Также были приглашены ветераны спецоперации и семьи защитников.

Церемония началась с минуты молчания в память о павших героях, после чего выступили почетные гости и участники СВО – авторы произведений, вошедших в сборник: Даниил Федорович и Алексей Преснаков. Гостям были презентованы стихи и фрагменты произведений из второго сборника.

«Наш общий долг – сохранить историческую правду, рассказы о подвигах героев, поэтому было принято решение продолжить издание историй участников спецоперации. Первая книга «Жизнь за други своя» уже распространена по всем регионам России. По ней были поставлены спектакли, на премьеры которых приглашены ветераны и их семьи. «Нет уз святее товарищества» – это истории о любви и вере, ведь в основе подвига всегда лежит любовь – к Богу, ближнему и Родине», – сказала Анна Цивилева.

«Здесь, в тылу, тоже должна вестись постоянная качественная работа ради общей будущей победы. Это подлинно государственное дело. В нем участвуют не только бойцы и офицеры, но и скульпторы, поэты, художники и в целом весь народ. Те имена, которые собраны в книге, многим пока неизвестны. Но сегодняшний молодой человек должен знать этих людей. Это должна быть в некотором смысле мода на героев», –заметил Захар Прилепин.

Первая книга с историями ветеранов спецоперации «Жизнь за други своя» была представлена на выставке-форуме «Россия» 2 февраля 2024 года и имела такой успех, что было принято решение продолжить выпуск.