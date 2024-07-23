Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.8 комментариев
Международную ассоциацию бокса с Кремлевым исключили из списка МОК
МОК исключил IBA, которую возглавляет Кремлев, из списка признанных федераций
Сессия Международного олимпийского комитета в Париже приняла единогласное решение об исключении Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, из списка признанных международных федераций.
Также изменено название Международной федерации плавания с FINA (Federation Internationale de Natation) на World Aquatics, передает РИА «Новости».
Как заявил Кремлев, IBA является костью в горле МОК, поскольку только IBA разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях под флагом и гимном.
«Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А МОК в свою очередь ведут себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК – политические импотенты, которые боятся собственной тени», – добавил глава IBA.
Ранее президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев сравнил готовых выступать без флага и гимна атлетов с «женщинами с низкой социальной ответственностью».
Напомним, в апреле российским боксерам разрешили выступать на ЧЕ с флагом и гимном страны.