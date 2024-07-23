Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.2 комментария
Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
Представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан, заявил глава МИД Сергей Лавров.
В качестве примера Лавров привел высказывание вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила, что власти не видят необходимости в соблюдении языковых прав русскоязычного населения, передает ТАСС.
«Там много было таких высказываний. Как только ты показываешь это западному собеседнику, в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто уходят, уходят под корягу, такое выражение у нас есть», – указал глава российского МИД.
Ранее на Украине назвали дестабилизирующими призывы соблюдать языковые права русских.