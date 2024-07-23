Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.2 комментария
СК: Виновника убийства Талькова установили по окровавленной рубашке
Виновника убийства певца Игоря Талькова помогли установить фрагменты окровавленной рубашки концертного директора Валерия Шляфмана, сообщили ГСУ СК по Петербургу и Ленобласти.
Предварительное судебное заседание по убийству Талькова, произошедшему в 1991 году, прошло в Петроградском райсуде Петербурга, обвиняемым по нему числится Шляфман, передает РИА «Новости».
Следователи допросили свыше 50 свидетелей по всей России, включая эстрадных артистов, персонал «Юбилейного» и сотрудников милиции, которые были на месте происшествия.
Допрошены специалисты, проводившие экспертизы по делу с 1991 по 1992 годы. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью. Эти фрагменты помогли выявить виновного.
Шляфмана обвиняют по статье «Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей» УК РСФСР, и по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей» УК РСФСР.
СК установил, что в октябре 1991 года в ходе конфликта за кулисами дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов Игорем Малаховым Шляфман смертельно ранил Талькова.
В 1992 году он скрылся в Израиле, его привлекли заочно в качестве обвиняемого. В 2022 году его заочно арестовали.
Отмечается, что приняты исчерпывающие меры по розыску и экстрадиции Шляфмана, но реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует.
Генпрокуратура заявила, что это исключительный случай, позволяющий проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого.