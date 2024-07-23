СК: Виновника убийства Талькова установили по окровавленной рубашке

Tекст: Алексей Дегтярев

Предварительное судебное заседание по убийству Талькова, произошедшему в 1991 году, прошло в Петроградском райсуде Петербурга, обвиняемым по нему числится Шляфман, передает РИА «Новости».

Следователи допросили свыше 50 свидетелей по всей России, включая эстрадных артистов, персонал «Юбилейного» и сотрудников милиции, которые были на месте происшествия.

Допрошены специалисты, проводившие экспертизы по делу с 1991 по 1992 годы. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью. Эти фрагменты помогли выявить виновного.

Шляфмана обвиняют по статье «Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей» УК РСФСР, и по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей» УК РСФСР.

СК установил, что в октябре 1991 года в ходе конфликта за кулисами дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов Игорем Малаховым Шляфман смертельно ранил Талькова.

В 1992 году он скрылся в Израиле, его привлекли заочно в качестве обвиняемого. В 2022 году его заочно арестовали.

Отмечается, что приняты исчерпывающие меры по розыску и экстрадиции Шляфмана, но реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует.

Генпрокуратура заявила, что это исключительный случай, позволяющий проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого.