Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.0 комментариев
СМИ: Израиль может временно вывести войска из Газы
JP: Израиль может временно вывести войска из Газы ради сделки с ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может временно вывести войска с территории сектора Газа, чтобы не упустить возможность продвижения первого этапа сделки по прекращению огня и обмену заложников с палестинским движением ХАМАС, сообщает в понедельник новостной портал The Jerusalem Post с ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
Как цитирует издание высокопоставленных представителей оборонного ведомства, ЦАХАЛ может на некоторое время вывести войска из Газы, чтобы продвинуть первый этап сделки по освобождению заложников, передает РИА «Новости»
The Jerusalem Post сообщает также, что Израиль не понесет потерь в плане безопасности, если полностью выведет свои войска из Газы на 42 дня, но это позволит освободить из плена ХАМАС до 33 заложников.
Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудит условия сделки с властями США во время своего визита в Вашингтон.
Ранее в канцелярии главы израильского правительства сообщили, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен в понедельник отправиться в Соединенные Штаты, у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом.