Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.0 комментариев
Boeing и «Антонов» договорились об оборонном сотрудничестве
Boeing и «Антонов» договорились об оборонном сотрудничестве, включая содействие ВСУ
Американская компания Boeing и украинское госпредприятие «Антонов» подписали меморандум о взаимопонимании для развития сотрудничества в сфере обороны, в частности, по обслуживанию дронов, которые используются ВСУ.
Как говорится в заявлении на сайте Boeing, американская компания и компания «Антонов» подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей для сотрудничества в рамках оборонных проектов, передает РИА «Новости».
Там добавили, что областями сотрудничества будут логистическая поддержка и услуги ремонта тактических БПЛА ВСУ, в том числе американских беспилотников ScanEagle.
Компании также изучают возможности предоставления Boeing инженерной поддержки со стороны «Антонова».
Ранее Минюст США обвинил Boeing в мошенничестве.