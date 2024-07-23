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    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    18 комментариев
    23 июля 2024, 10:32 • Новости дня

    Сенатор Климов объяснил выдвижение Харрис на пост президента США

    Сенатор Климов объяснил выдвижение Харрис на пост президента США
    @ Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    «Самый либеральный сенатор» Камала Харрис стала лучшим кандидатом для выдвижения командой действующего президента США Джо Байдена в связи с тем, что оказалась единственной среди новоявленных троцкистов либо оголтелых неолибералов, считает российский сенатор Андрей Климов.

    «Она сейчас главная надежа неолибералов всех стран, работать над ее избранием будет целая армия политактивистов, журналюг, лоббистов, PR-менеджеров, финансистов-глобалистов, кровожадных спонсоров из ВПК», – указал он в своем Telegram-канале «Русский Акцент».

    Климов отметил, что, как говорят злые языки в США, удобную для манипуляций недалекую даму американские «демократы» попробуют использовать ради победы для дальнейшего обострения военных конфликтов или старта новых военных авантюр (вроде бомбардировок Белграда Клинтоном в 1999-м или обстрелов территории России «байденскими наймитами» после февраля 2022-го).

    Также сенатор не исключил возникновения опасных для глобального мира авантюр США на Корейском полуострове, острове Тайвань или провокаций на Кавказе.

    «Тут-то как раз может пригодиться идущим ва-банк «демократам» «воинственный старичок Байден», пожелавший остаться еще на полгодика главнокомандующим ВС США», – отметил Климов.

    В заключение сенатор добавил, что в такой ситуации миру необходимо максимально сплотиться, например, на платформе БРИКС, где Москва председательствует как раз в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США. Другой кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Харрис «злобной и тупой».

    22 июля 2024, 12:02 • Новости дня
    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис

    Германский политолог Рар: Западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы

    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис
    @ Tierney L. Cross/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис для европейцев – это «спасительница» от «диктатора» Трампа. Именно поэтому после выхода Байдена из гонки медиа и либеральные политики будут всячески раскачивать пропаганду в ее поддержку и усилят давление на Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден вышел из президентской гонки.

    «Европейские либералы рукоплещут, на лицах европейских политиков – радость и облегчение. СМИ бросаются восхвалять Камалу Харрис, которую будут прославлять как «спасительницу» Европы от «диктатора» Трампа», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, «западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы». «Для них она – «реинкарнация» прежнего президента и любимца либерального Запада, а именно – Барака Обамы», – считает аналитик.

    Он также указал, что особенно «торжествуют» именно СМИ, которые «во многом причастны к снятию Байдена». «Медиа активно качали кампанию за его отстранение. Сейчас же они почувствовали силу и возьмутся за агитацию в пользу Харрис. На этом фоне критика и обвинения в адрес Трампа будут только усиливаться», – убежден политолог.

    Между тем сама Харрис пока не будет обращать внимание на Европу, добавляет эксперт. «У нее остались считанные месяцы на то, чтобы завоевать доверие американцев, а местный избиратель хочет знать – как она будет решать внутренние проблемы Америки, среди которых миграция, социальные вопросы и экономика. Поэтому ждать больших заявлений по внешней политике не стоит», – рассуждает Рар.

    Харрис также может усилить нападки на Трампа, обращая внимание на его возраст, допускает эксперт. «Что касается украинского конфликта, то тут зазвучат обвинения в том, что экс-президент готов идти на уступки в отношении России. Она, возможно, будет повторять риторику Байдена о том, что мир в опасности, свобода и демократия под угрозой, надо воевать с «диктаторами» и авторитарными режимами. Либеральные элиты в США и ЕС ее будут направлять на этот путь», – заключил Рар.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (10)
    22 июля 2024, 12:53 • Новости дня
    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США

    Песков: Кремль не удивлен выходом Байдена из президентской гонки

    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Решение действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не является приоритетной темой российской повестки дня, но оно Кремль не сильно удивило, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет об избирательной кампании в США. <…> Это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, Кремль не собирается давать оценку решению действующего президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, эта тема должна заботить американских избирателей.

    При этом он заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в истории, их будущее очень важно для России. Песков заявил, что Кремль «не ждет ничего хорошего» от нынешней администрации США в адрес России.

    Он также добавил, что в Кремле не сильно удивились выходу Байдена из президентской гонки, этому научило происходящее в США последние годы.

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    Ранее высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (3)
    22 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    Американские букмекеры после снятия Байдена оценили шансы Трампа на победу

    Букмекеры в США оценили шансы на победу Трампа в 64% после выхода Байдена из гонки

    Американские букмекеры после снятия Байдена оценили шансы Трампа на победу
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские букмекеры оценивают шансы на победу экс-президента США Дональда Трампа в 64% после заявления о выходе из гонки за переизбрание действующего главы государства Джо Байдена, свидетельствуют данные онлайн-сервиса ставок Polymarket.

    Согласно сервису, Трамп с вероятностью в 64% победит на выборах, тогда как шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 30%, передает РИА «Новости».

    При этом сумма ставок на победу Трампа насчитывает 40,7 млн долларов, на победу Харрис – 22,3 млн.

    Ранее дипломаты МИД Германии создали «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом.

    Коментарии (3)
    22 июля 2024, 13:36 • Новости дня
    Дробницкий указал на странности «предельно непрозрачного» снятия Байдена с выборов

    Американист Дробницкий: В США фактически нет президента

    Дробницкий указал на странности «предельно непрозрачного» снятия Байдена с выборов
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США всегда старались максимально быстро сообщать о каких-то происшествиях. Сейчас же мы читаем только посты в соцсетях и заявления на сайте Белого дома. Все это производит странное впечатление, а сама история выглядит подозрительно, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Джо Байден вышел из президентской гонки.

    «По всей видимости, дела у Джо Байдена и его семьи совсем плохи», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, на решение кандидата от демократов выйти из президентской гонки повлияло несколько факторов. Первый из них – здоровье. «В последнее время скрывать состояние Байдена было невозможным ни от демократов, ни от электората», – уточнил собеседник. Вторым решающим фактором могло стать давление внутри Демпартии. «Основные лидеры демократов указывали на то, что президенту нужно сняться с гонки», – напомнил спикер.

    Кроме того, определенное влияние могли оказать спонсоры. «На фоне победной республиканской конференции те были недовольны кандидатом от Демпартии. То есть кампания президента США оказалась в не очень хорошем положении с точки зрения финансов», – пояснил аналитик. При этом то, что не было видеообращения Байдена к нации, выглядит подозрительным. «Да, он приболел, у него ковид, поэтому администрация анонсировала выступление президента на предстоящей неделе. Тем не менее вся эта история предельно непрозрачная и вызывает целый ряд вопросов: в каком составе и как принималось решение? Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки? Что произошло в воскресную ночь?» – указал политолог.

    Дробницкий подчеркивает: для Америки это нехарактерная ситуация. «Там всегда старались максимально быстро открываться, а сейчас мы читаем только посты в соцсетях и заявления на сайте Белого дома. Все это производит неприятное ощущение обрушения. В этом смысле попытка быстрого переключения на Камалу Харрис призвана отвлечь американцев от упомянутых мной вопросов», – считает он. 

    Собеседник при этом отметил, что кандидатуру Харрис продвигают лишь бюрократы. Среди них – младший состав нынешней администрации и «цифровики», Клинтоны и тот человек, который имеет доступ к социальным сетям Байдена. «Серьезные политики и партийные авторитеты пока еще не выступали за Харрис. А Барак Обама и вовсе заявил, что верит в появление «выдающегося кандидата», – добавил американист. Таким образом, внутри Демпартии сохраняется раскол. 

    Более того, в США фактически нет президента. «Кто рулит внешней политикой? Блинкен? Это смешно. Причем это смех сквозь леденящий ужас, потому что если эти люди управляют ядерной долларовой сверхдержавой, то становится страшновато», – заметил спикер.

    Политолог прогнозирует период хаоса в Pax Americana в ближайшее время. «Сверхдержава готова свалиться в неразбериху и гражданский конфликт. На этом фоне России стоило бы максимально отдалиться и отстраниться от страны, пропагандирующей мир, построенный на правилах», – заключил Дробницкий.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (8)
    22 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон

    Американист Межуев рассказал о преимуществах Харрис в противостоянии с Трампом

    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перспективы Камалы Харрис на грядущих выборах в США не стоит недооценивать. Она молода, имеет опыт вице-президентства, а в случае победы станет первой женщиной – главой Белого дома. Дональду Трампу придется внести значительные изменения в свою стратегию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Джо Байден заявил, что не будет переизбираться на пост главы государства.

    «Решение Байдена обусловлено серьезным внутрипартийным давлением. Скорее всего, наиболее влиятельные демократы и их спонсоры дали понять действующему главе Штатов, что в его повторную победу они не верят. Вероятно, другого выхода у них попросту не было», – сказал политолог-американист Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Любой публичный выход Байдена отрицательно сказывался на рейтинге. Его последние выступления, несмотря на очевидную срежиссированность, все больше и больше доказывали стремительное ухудшение физического состояния политика. Теперь осталось узнать, готова ли Демократическая партия официально выдвинуть Камалу Харрис в кандидаты на президентский пост», – отмечает он.

    «Думаю, ее перспективы можно описать как положительные. Разрыв в рейтингах с Дональдом Трампом составляет лишь несколько процентов. При этом будущая кампания может строиться на том, что в случае победы она станет первой женщиной – главой Белого дома. В ее пользу играет и относительно молодой возраст», – подчеркивает собеседник.

    «В этом плане ситуация достаточно сильно осложнится именно для Дональда Трампа. Раньше на фоне Джо Байдена именно он выглядел фаворитом. Теперь же возраст, скорее всего, будут использовать против него – Харрис непременно попытается разыграть этот козырь», – считает эксперт.

    «К тому же за ее плечами остаются четыре года на посту вице-президента США. Отвергать такую кандидатуру было бы неразумно. Конечно, распространено мнение, что она не отличается блестящим интеллектом. Однако это в большей степени вопрос публичного имиджа, над которым за четыре месяца можно достаточно неплохо поработать», – добавляет он.

    «Важно понимать, что недостатки Харрис демократы попытаются оттенить за счет претендента на пост вице-президента. Кто именно займет это место – большая интрига. Тем не менее шансы на победу у будущей пары оппонентов Трампа имеются. Однако ее шансы на превращение в самостоятельную фигуру крайне малы», – акцентирует собеседник.

    «Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон. Скорее всего, вокруг нее сплотится все антироссийское лобби США. В этом плане для Москвы на текущий момент более предпочтительным выглядит ноябрьский триумф Трампа. Но важно напомнить, что делать ставку на какого-либо кандидата, исходя из наших национальных интересов, все же не стоит», – заключил Межуев.

    Ранее президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (14)
    23 июля 2024, 02:19 • Новости дня
    Американцы в соцсетях заявили о «смерти» Байдена

    Из-за приспущенных над Капитолием в Вашингтоне флагов США в американских соцсетях заявили о «смерти» Байдена

    Американцы в соцсетях заявили о «смерти» Байдена
    @ Chris Kleponis/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Над Капитолием в Вашингтоне приспустили флаги США. В американских соцсетях отреагировали на это сообщениями о том, что президент США Джо Байден якобы умер.

    Пользователи соцсетей пишут, что «Байден умер». Однако, как указала американская газета Chron, флаги приспустили в память о покойной конгрессвумен Шейле Джексон Ли, передает RT.

    В свою очередь, лечащий врач Байдена заявил, что симптомы коронавируса у президента «почти полностью прошли».

    Напомним, отсутствие президента на публике на фоне его заявления об отказе от участия в выборах вызывает все больше вопросов в американском обществе. К выступлению вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов Байдена подключили только по голосовой связи, без видео.

    Коментарии (2)
    23 июля 2024, 06:36 • Новости дня
    Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США

    AP сообщило о поддержке Харрис необходимым числом делегатов для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США

    Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США
    @ Ting Shen/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой достаточного числа делегатов предстоящего съезда Демократической партии, чтобы пройти формальное утверждение в качестве кандидата в президенты, сообщило Associated Press.

    По информации Associated Press, ее поддерживает 2538 делегатов при необходимом минимуме в 1976 голосов. Подчеркивается, что это не окончательный результат – выдвижение кандидатуры состоится на съезде партии в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа, передает ТАСС.

    При этом из письма председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисона и сопредседателя комитета по правилам Миньона Мура следует, что кандидат определится в ходе электронного голосования к 7 августа. Для участия кандидаты должны собрать 300 подписей делегатов, которые были изначально отобраны для голосования. Мур заявил, что пока «ни один кандидат не получил большинства», передает РИА «Новости».

    Напомним, действующий глава американского государства Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания. Он заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

    Коментарии (12)
    23 июля 2024, 01:57 • Новости дня
    Байден по голосовой связи без видео подключился к выступлению Харрис
    Байден по голосовой связи без видео подключился к выступлению Харрис
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    К выступлению вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов подключили действующего президента страны Джо Байдена, но связь была только голосовой, без видео.

    На фоне слухов о состоянии здоровья Байдена Харрис, используя громкую связь, обратилась к президенту: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». Голос, похожий на голос Байдена, дал утвердительный ответ. При этом не было видеосвязи – самого Байдена штабу и журналистам не показали, передает РИА «Новости».

    Байден сообщил, что изолировался из-за коронавируса, но «никуда не уходит» и собирается «усердно трудиться как в качестве действующего президента», так и для поддержки предвыборной кампании Харрис, передает ТАСС.

    Он назвал свое решение отказаться от участия в выборах правильным и заявил: «Несмотря на смену имени в бюллетене, наши цели не изменились». Байден подчеркнул, что у него «впереди еще шесть месяцев президентского срока».

    Харрис назвала избирательную кампанию в США американскими горками. «Мы все переполнены смешанными эмоциями по этому поводу», – сказала она.

    Американские СМИ и некоторые политики заявляли, что Байден должен сфотографироваться со свежей газетой или появиться на публике, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти, передает RT.

    Напомним, Байден в соцсетях сообщил о решении не участвовать в выборах президента США, он не появился на публике для объявления о снятии своей кандидатуры. Сообщается, что он находится на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре из-за коронавируса. Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе.

    Коментарии (6)
    23 июля 2024, 09:45 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    @ Bonnie Cash/CNP,White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал «злобной и тупой» потенциальную соперницу на президентских выборах – демократа и вице-президента Камалу Харрис, пишет New York Post.

    «Харрис можно описать двумя словами: тупая и злобная. Это плохая комбинация», – передает ТАСС его слова.

    По данным газеты, в штабе Харрис в ответ напомнили о прошлом политика, пригрозив экс-президенту привлечением к ответственности по судебным делам.

    Ранее стало известно, что Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США.

    Напомним, действующий глава американского государства Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания. Он заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

    Коментарии (0)
    22 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    Европейские политики отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    Европейские политики отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры после снятия президента США Джо Байдена с предвыборной гонки использовали момент, чтобы выразить доверие кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, и в то же время указали на достижения действующего лидера Белого дома, пишет Politico.

    Издание приводит высказывания политиков, опубликованные в различных соцсетях. Так, канцлер Германии Олаф Шольц написал: «Мой друг Джо Байден многого достиг: для своей страны, для Европы, для мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США для нас хороший и надежный партнер». Шольц отметил, что решение Байдена больше не баллотироваться заслуживает уважения, пишет Politico.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск также похвалил Байдена, заявив, что он принял много трудных решений для безопасности Польши и мира, а также усиления демократии. Также Туск предположил, что это был «самый трудный день в жизни Байдена».

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уважает выбор Байдена, предположив, что он принял такое решение, основываясь на том, что «будет лучше для американского народа».

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    Премьер-министр Чехии Петр Фиала написал: «Это ответственный и лично трудный шаг, но он тем более ценен. Я скрещиваю пальцы за США, что хороший президент появится в результате демократического соревнования между двумя сильными и равными кандидатами».

    Аврора Лалюк, депутат Европарламента от группы социалистов и демократов и будущий лидер парламентского комитета по экономическим и валютным вопросам, назвала Байдена «определенно, великим президентом».

    Комиссар по экономике Паоло Джентилони поблагодарил Байдена за его службу и показал фигурку Камалы Харрис, которая «живет на его столе в Брюсселе».

    Лидер Партии реформ Великобритании и европейский подстрекатель толпы Найджел Фарадж написал, что предсказал выход Байдена из гонки в сентябре, и предсказал победу Трампа в ноябре.

    В то же время ведущий депутат Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра кратко написал: «Трампа это тоже не остановит».

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после выхода Байдена из гонки заявил, что «политика никогда не была такой интересной».

    Ранее жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки.

    Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя отказ Джо Байдена от участия в выборах, заявил, что президент США «свергнут в результате переворота».

    Российские политики, политологи и блогеры пожелали президенту США Джо Байдену здоровья и преимущественно шутками отреагировали на его снятие с предвыборной гонки.

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    22 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Демократы назвали Трампа «слишком старым» для президентства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Демократической партии США после выхода действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки назвали кандидата от республиканцев 78-летнего Дональда Трампа «слишком старым» для того, чтобы возглавить страну.

    С соответствующими утверждениями выступили член Палаты представителей штата Огайо Кейси Вайнштейн, бывший член палаты представителей штата Южная Каролина Бакари Селлерс и член Палаты представителей Конгресса Максвел Фрост, передает РИА «Новости».

    Селлерс в беседе с телеканалом CNN выразил сомнение в способности Трампа проработать еще четыре года, так как ему «почти 80 лет», а Фрост назвал экс-президента США «старейшим кандидатом в истории».

    Ранее стало известно о реакции семьи и Белого дома на выход Байдена из президентской гонки.

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    22 июля 2024, 11:59 • Новости дня
    Влиятельные демократы не поддержали кандидатуру Харрис

    NYT: Влиятельные демократы отказались поддержать выдвижение кандидатуры Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис, а также Нэнси Пелоси не поддержали выдвижение кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США, сообщила газета The New York Times.

    Издание пишет, что ряд влиятельных демократов считает, что Харрис пойдет на пользу, если у нее будут конкуренты при определении кандидата от партии. Кроме того, альтернативные кандидаты развеют впечатление, что решение за страну принималось кулуарно, передает ТАСС.

    По информации газеты Politico, ряд американских чиновников и спонсоров демократов призывают независимого сенатора Джо Манчина вернуться в партию и выдвигаться кандидатом.

    В то же время телекомпания CNN сообщила, что Камала Харрис потратила более десяти часов на телефонные разговоры с различными политиками после того, как Байден снялся с предвыборной гонки.

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    По его информации, Харрис несколько раз позвонила самому Байдену еще до официального объявления о его решении, а позже в разговорах с лидерами партий, конгрессменами, губернаторами штатов и другими политиками она заявила, что планирует «упорно работать», чтобы самостоятельно заслужить одобрение своей кандидатуры со стороны однопартийцев на съезде Демпартии в августе.

    Между тем NBC сообщил об отказе Барака Обамы поддерживать Харрис в борьбе за место кандидата в президенты США от Демократической партии.

    Ранее сообщалось, что более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру Харрис на пост президента на ноябрьских выборах.

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис.

    Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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    22 июля 2024, 14:26 • Новости дня
    Трамп потребовал от Байдена компенсацию затрат на предвыборную кампанию

    Трамп решил потребовать от Байдена компенсации затрат на предвыборную кампанию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден должен возместить республиканцам средства, потраченные на предвыборную кампанию против него, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

    «Итак, мы вынуждены тратить время и деньги на борьбу с жуликоватым Джо Байденом, у него плохие рейтинги после провальных дебатов и он сходит с дистанции», – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    По его словам, республиканцам придется начать все сначала, но сначала Байдену следует заплатить «компенсацию за мошенничество», за распространение ложной информации о его способности баллотироваться и быть президентом.

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    Ранее Трамп заявил, что Байден выбыл из предвыборной гонки «с полным позором».

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    22 июля 2024, 13:07 • Новости дня
    Кремль попросили оценить кандидатуру Харрис на пост президента США

    Песков: Кремль пока не дает оценку кандидатуре Харрис на пост президента США

    Tекст: Вера Басилая

    Какого-либо вклада в отношения с Россией со стороны Камалы Харрис замечено не было, Кремль пока не может дать оценку ее потенциальной кандидатуре на пост президента США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «В настоящий момент мы не можем оценивать как-то потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши отношения замечено не было», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, он не может вспомнить ни одного контакта президента Путина с госпожой Харрис, передает РИА «Новости».

    В то же время Песков заявил, что со стороны Харрис были некоторые заявления, которые изобиловали недружественной к России риторикой, но других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений не было зафиксировано.

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    Ранее Песков заявил, что выход президента США Джо Байдена из избирательной кампании не сильно удивил Кремль.

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис.

    Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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    22 июля 2024, 17:50 • Новости дня
    В США покушение на Трампа назвали самым большим провалом Секретной службы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа признана крупнейшим провалом американской Секретной службы за последние десятилетия, сообщила глава ведомства Кимберли Читл.

    «Миссия Секретной службы заключается в том, чтобы защищать лидеров нашей нации. 13 июля мы потерпели провал», – передает РИА «Новости» слова Читл, сказанные на слушаниях в Конгрессе. Она также подчеркнула, что полностью принимает на себя ответственность за действия своих подчиненных.

    Напомним, 13 июля в штате Пенсильвания во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.


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      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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