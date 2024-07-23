Сенатор Климов объяснил выдвижение Харрис на пост президента США

Дробницкий указал на странности «предельно непрозрачного» снятия Байдена с выборов

Американист Дробницкий: В США фактически нет президента

Tекст: Анастасия Куликова

«По всей видимости, дела у Джо Байдена и его семьи совсем плохи», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, на решение кандидата от демократов выйти из президентской гонки повлияло несколько факторов. Первый из них – здоровье. «В последнее время скрывать состояние Байдена было невозможным ни от демократов, ни от электората», – уточнил собеседник. Вторым решающим фактором могло стать давление внутри Демпартии. «Основные лидеры демократов указывали на то, что президенту нужно сняться с гонки», – напомнил спикер.

Кроме того, определенное влияние могли оказать спонсоры. «На фоне победной республиканской конференции те были недовольны кандидатом от Демпартии. То есть кампания президента США оказалась в не очень хорошем положении с точки зрения финансов», – пояснил аналитик. При этом то, что не было видеообращения Байдена к нации, выглядит подозрительным. «Да, он приболел, у него ковид, поэтому администрация анонсировала выступление президента на предстоящей неделе. Тем не менее вся эта история предельно непрозрачная и вызывает целый ряд вопросов: в каком составе и как принималось решение? Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки? Что произошло в воскресную ночь?» – указал политолог.

Дробницкий подчеркивает: для Америки это нехарактерная ситуация. «Там всегда старались максимально быстро открываться, а сейчас мы читаем только посты в соцсетях и заявления на сайте Белого дома. Все это производит неприятное ощущение обрушения. В этом смысле попытка быстрого переключения на Камалу Харрис призвана отвлечь американцев от упомянутых мной вопросов», – считает он.

Собеседник при этом отметил, что кандидатуру Харрис продвигают лишь бюрократы. Среди них – младший состав нынешней администрации и «цифровики», Клинтоны и тот человек, который имеет доступ к социальным сетям Байдена. «Серьезные политики и партийные авторитеты пока еще не выступали за Харрис. А Барак Обама и вовсе заявил, что верит в появление «выдающегося кандидата», – добавил американист. Таким образом, внутри Демпартии сохраняется раскол.

Более того, в США фактически нет президента. «Кто рулит внешней политикой? Блинкен? Это смешно. Причем это смех сквозь леденящий ужас, потому что если эти люди управляют ядерной долларовой сверхдержавой, то становится страшновато», – заметил спикер.

Политолог прогнозирует период хаоса в Pax Americana в ближайшее время. «Сверхдержава готова свалиться в неразбериху и гражданский конфликт. На этом фоне России стоило бы максимально отдалиться и отстраниться от страны, пропагандирующей мир, построенный на правилах», – заключил Дробницкий.

Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

«В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.