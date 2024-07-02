Суд в США объявил о снятии введенного Байденом запрета на экспорт СПГ

Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена

Tекст: Максим Попов

По мнению журналистов, среди этих кандидатов есть несколько наиболее перспективных. На первом месте в списке оказалась вице-президент Камала Харрис. Однако, как считают авторы статьи, она может вступить в гонку только в том случае, если сама примет такое решение, передает РИА «Новости».

Далее в списке WP следует губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Ее описывают как реальную альтернативу, которая почти идеальна на бумаге.

На третье место поставили министра транспорта США Пита Буттиджича. Его считают противоположностью неспособности Байдена доносить послания до Трампа.

Также в списке есть губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния – Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом. Отдельно упоминается сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

На восьмое место среди альтернатив Байдену газета поставила Мишель Обаму – супругу бывшего президента страны Барака Обамы. Авторы статьи отмечают, что она является самой популярной бывшей первой леди в Америке.

Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

Напомним, чуть ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов.

На ваш взгляд Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США? Да, оба

Только Байден

Только Трамп

Ни один из них

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты



