С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.4 комментария
Суд в США объявил о снятии введенного Байденом запрета на экспорт СПГ
Окружной суд штата Луизиана заявил, что считает необходимым снять запрет на экспорт СПГ, который ввела администрация Джо Байдена.
Суд полагает, что «истцы имеют право на досудебное снятие запрета». В связи с этим суд решил удовлетворить «ходатайство о немедленном полном снятии запрета», передает РИА «Новости».
Напомним, 16 американских штатов через суд потребовали отменить запрет Байдена на контракты об экспорте сжиженного природного газа (СПГ). С помощью запрета Байден перед выборами пытается стабилизировать цены на бензин и снизить инфляцию.