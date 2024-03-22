Американист назвал последствия иска 16 штатов США к Байдену из-за СПГ

Американист Дудаков: Нефтедобывающие штаты подали иск к Байдену из-за потери доходов

Tекст: Илья Абрамов

«Иск подали генеральные прокуроры тех штатов, которые специализируются на добыче углеводородов. Кроме того, губернаторские посты там занимают преимущественно республиканцы, которые являются оппонентами Джо Байдена. Они недовольны тем, что им не дают дополнительно зарабатывать на поставках нефти и газа в Европу и Юго-Восточную Азию», – сказал американист Малек Дудаков.

«Запрет на экспорт углеводородов был нужен Байдену, чтобы перед президентскими выборами стабилизировать цены на энергоносители в США. Это позволит не допустить серьезного роста цен на бензин и газовое отопление. Кроме того, это может понизить уровень инфляции, которая хоть и сократилась за последнее время, но все равно остается высокой», – подчеркнул он.

«Однако я думаю, что иск слабо повлияет на ход президентской гонки. Дело в том, что республиканцы в любом случае недовольны этим решением. Демократы данный шаг президента одобряют, так как выступают за развитие зеленой повестки. Торможение роста цен на энергоносители также вряд ли даст Байдену значительную поддержку избирателей», – резюмировал Дудаков.

Ранее 16 американских штатов через суд потребовали от Байдена отменить запрет на контракты об экспорте сжиженного природного газа (СПГ). Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон выразил возмущение тем, что «односторонний указ» Байдена «попирает юридический процесс». Подчеркивается, что решение президента «переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику штата и конституционный порядок». Он обеспокоен угрозой оттока инвестиций. По его словам, указ вынудит производителей сжигать излишки, вместо того, чтобы поставлять их на рынок.

Истцами по этому иску выступили генеральные прокуроры штатов Алабама, Аляска, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Западная Вирджиния, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Техас, Флорида, Южная Каролина и Юта, уточняет ТАСС.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон также раскритиковал решение американского лидера Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного газа. Он заявил, что такое решение расширяет возможности Москвы, негативно влияет на энергетическую безопасность Соединенных Штатов и ставит Евросоюз в зависимость от российского экспорта.

Напомним, в январе президент США Джо Байден приостановил одобрение текущих и будущих заявок на экспорт СПГ из новых проектов до окончания выборов, писал Reuters.