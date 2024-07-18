Полиция начала проверку после видео с нападением на байкера-подростка в Уфе

Tекст: Алексей Дегтярев

Житель Уфы якобы напал на несовершеннолетнего байкера банкой пива, на опубликованных видео запечатлено, как он бросил банку в сторону подростка и нецензурно выругался, передает РИА «Новости».

Очевидцы сообщали, что подростки остановились на своих мотоциклах на парковке микрорайона Нагаево, за ними заехал серебристый Renault, он резко затормозил рядом с компанией. После этого между водителем машины и байкерами начался конфликт.





В полиции Уфы зарегистрировано сообщение о телесных повреждениях у подростка, проводится проверка, устанавливается личность мужчины. МВД попросило всех, кто знает нападавшего, сообщить в правоохранительные органы.

В июне в Бурятии толпа подростков избила 15-летнюю девушку, инцидент сняли на видео, возбуждено уголовное дело.