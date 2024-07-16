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    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 хочется поскорее забыть

    Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    10 комментариев
    16 июля 2024, 12:52 • Новости дня

    Путин заявил о важности оказания постоянной поддержки семьям участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо продолжать поддержку семей участников СВО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

    Руденя рассказал о том, как в субъекте поддерживают участников спецоперации, передает ТАСС.

    «Спасибо вам за эту работу. И по семьям ребят, которые воюют, надо работать тоже, постоянно оказывать им всестороннюю поддержку», – отметил Путин.

    16 июля 2024, 08:45 • Новости дня
    Нанесен удар по пополнению ВСУ в Новоандреевке Запорожской области

    Подполье сообщило об ударе по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке Запорожской области

    Нанесен удар по пополнению ВСУ в Новоандреевке Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, а также 12 пунктов дислокации украинских военных в Запорожской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источник подпольщиков сообщил, что российские ракеты уничтожили в Гуляйполе технику, был нанесен удар по артиллеристам, которые спрятались в кустах возле здания. Кроме того, удар пришелся по танку, который взорвался вместе с экипажем и десятком боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, в Новоандреевке удар пришелся по только что прибывшей группе украинских военных, спрятавшейся в кустах около одного административного здания.

    Кроме того, всего за ночь в Запорожской области были уничтожены 12 домов, где ВСУ устроили пункты дислокации, мирные жители не пострадали, следует из данных подполья.

    Ранее под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами.

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    16 июля 2024, 08:29 • Новости дня
    Киев перебросил в Часов Яр группу иностранных наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа иностранных наемников переброшена в Часов Яр, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

    Как говорится в сообщении, по данным средств объективного контроля, ВСУ перебросили в Часов Яр группу иностранных наемников, некоторые из которых находятся на переднем крае обороны, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, радиоперехваты фиксируют переговоры на английском и немецком языках.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре.

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    15 июля 2024, 14:13 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действия группировки войск «Запад»
    ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действия группировки войск «Запад»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинские войска потерпели поражение от группировки «Запад» в районах населенных пунктов Ковшаровка, Богуславка Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР, Красный Лиман и Серебрянка ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства, 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», кроме того, уничтожены девять складов боеприпасов ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что в зоне действия группировки «Север» ВСУ понесли поражение в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ.

    Потери противника – до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Часов Яр ДНР, отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника – до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и четыре автомобиля.

    Были поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

    Также улучшила тактическое поражение группировка «Центр», нанесено поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск ДНР. Отражены шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

    Потери противника – 340 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм гаубицы Д-30.

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    16 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Марочко: Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки на Купянском направлении, которая пыталась проникнуть на позиции ВС России, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинские диверсанты попытались проникнуть на передовые позиции российских войск в районе Стельмаховки, но двое из них подорвались на минном заграждении, третий был застрелен, передает РИА «Новости».

    Один из подорвавшихся на мине рассказал, что всего в группу диверсантов входило восемь человек, они собирались захватить в плен российских военных.

    Ранее российские разведчики из группы «Восток» уничтожили диверсантов ВСУ у Времевского выступа.

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    16 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    СК решил расследовать обстоятельства расстрела российского военного на Украине

    В СК пообещали расследовать обстоятельства расстрела российского военного на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи СК будут расследовать очередное преступление ВФУ против мирного жителя ДНР, а также обстоятельства расстрела российского военнослужащего, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале СК, согласно сообщению органов исполнительной власти, мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Шахтерском районе ДНР.

    Кроме того, в Сети боевики запрещенного в России националистического полка «Азов» опубликовали видео расстрела российского военнослужащего.

    «Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», – сообщили в СК.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что расстрелявшим российского военного украинским нацистам не может быть пощады.

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    16 июля 2024, 09:22 • Новости дня
    Боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев

    Подполье: Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, ВСУ вцепились в остатки Работино, как клещи, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что украинские военные находятся в таком же положении, как это было в Крынках: ни снабжения, ни эвакуации, но сидят, пока все не погибнут, а тех, кто пытается сдаться, расстреливают свои.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Фаготом» бронемашины ВСУ под Работино.

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    15 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
    Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Кроме того, ПВО сбила 36 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Центральная группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Димитрова, Веселого, Воздвиженки, Катериновки, Тимофеевки, Желанного и Дзержинска ДНР.

    Также отражено шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

    ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую установку «Акация» и две гаубицы Д-30.

    Подразделения Восточной группировки улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах Никольского, Макаровки ДНР и Луговского Запорожской области.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, два автомобиля, две гаубицы FH-70 и орудие Д-20.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Токаревки, Ивановки и Антоновки Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 110 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу М777, орудие «Мста-Б», гаубицу Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    За сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 109 районах.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 622 БПЛА, 551 ЗРК, 16 586 танков и других бронемашин, 1378 РСЗО, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц спецтехники.

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    16 июля 2024, 00:49 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА произошло возгорание на заводе в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в городе Коренево, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

    По словам Смирнова, никто из работников  предприятия не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов Курской области, говорится в Telegram-канале главы региона.

    Напомним, в понедельник ВСУ обстреляли более десяти населенных пунктов на территории Курской области.

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    15 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    Российские военные уничтожили британскую самоходку AS-90

    Российские военные уничтожили британскую самоходку AS-90 в районе Ильинки

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ильинка, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что военнослужащие Южной группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ британского производства AS-90, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.


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    16 июля 2024, 05:22 • Новости дня
    ВС России сорвали перегруппировку ВСУ в районе сел Левадное и Чаривное

    Tекст: Максим Попов

    Группировка войск «Восток» сорвала ротацию частей ВСУ в районах населенных пунктов Левадное и Чаривное, сообщили в Минобороны.

    «В ходе активных действий подразделения ВС России улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления передовых позиций противника в районах Левадного и Чаривного», – приводит ТАСС слова начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

    Также отмечается, что были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка и Луговское.

    Напомним, накануне российские военные уничтожили британскую самоходку AS-90 в районе Ильинки.


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    16 июля 2024, 09:50 • Новости дня
    Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от Запада по ударам вглубь России

    Politico: Зеленскому поступили «позитивные сигналы» от Запада по ударам вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Киев получил «некоторые позитивные сигналы» по использованию западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь России, заявил президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует Politico.

    Зеленский заявил о том, что Запад якобы послал «некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств», передает РИА «Новости».

    Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не разрешают Украине наносить «глубокие» удары по территории России с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, но эта позиция может измениться.

    Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что США уже сняли ограничение на удары ВСУ вглубь России.

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    16 июля 2024, 04:10 • Новости дня
    Средства ПВО сбили четыре украинских дрона в Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника на севере Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По словам Голубева, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку, передает РИА «Новости».

    Напомним, на прошлой неделе пожарные потушили загоревшуюся после атаки дрона нефтебазу в Ростовской области.

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    16 июля 2024, 06:27 • Новости дня
    Гладков сообщил о находящихся в ПВР жителях Белгородской области

    Tекст: Максим Попов

    Из-за обстрелов ВСУ около 2,5 тыс. жителей Белгородской области находятся в пунктах временного размещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, примерно 1,5 тыс. человек размещены на территории Белгородской области, остальные – в Воронеже, Ярославле, Туле, Карачаево-Черкесии и Владимире, говорится в Telegram-канале главы региона.

    Гладков добавил, что в ближайшее время в пункты временного размещения пополнят еще 100 жителей области.

    Напомним, накануне в результате украинского артиллерийского обстрела пострадали мирные жители Белгородской области.


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    16 июля 2024, 05:06 • Новости дня
    Система ПВО в Ростовской области уничтожила девять БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО за ночь уничтожили над территорией Ростовской области девять украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «Этой ночью подразделения ПВО отразили атаку девяти украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены. Последствия на земле уточняются», – приводит ТАСС слова Голубева. Он добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

    Напомним, до этого губернатор сообщил о четырех сбитых БПЛА.


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    16 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска 29 раз обстреляли населенные пункты ДНР за прошедшие сутки. В результате обстрелов один человек погиб, еще один получил ранение, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Отмечается, что ВСУ выпустили по населенным пунктам республики 82 боеприпаса. Повреждены два дома, два автомобиля и объект гражданской инфраструктуры, передает ТАСС.

    Напомним, накануне Российские войска освободили село Урожайное в ДНР.


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